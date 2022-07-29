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2 часа назад

Названы способы распознать меркантильную женщину

Мира Маркина

Психолог Ирина Коржаева рассказала, что в женщине может выдавать ее меркантильную натуру и как обезопасить себя от таких личностей, ее слова приводит Life.ru.

Названы способы распознать меркантильную женщину
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Врач отметила, что в первую очередь стоит прислушиваться к себе и своим чувствам, однако совсем не лишним будет поискать информацию о новой знакомой в интернете. Обращайте внимание и на то, как ведет себя девушка – зачастую мошеннические схемы проигрываются по одному сценарию. Вас должно насторожить, если девушка буквально окутывает вас своим вниманием и заботой, во все солидарна с вами и активно пытается дать вам чувство эйфории. Если после такого она пытается манипулировать, говоря, что вы ее не достойны и больше такой не найдете, будьте начеку – это традиционная схема подобных девушек.

Также психолог советует задуматься о намерениях девушки, если она старается ограничить ваш круг общения – такое посягательство на ваше личное пространство и свободу может свидетельствовать о ее страхе за то, что вы можете узнать правду.

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Психология,
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