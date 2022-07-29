Названы способы распознать меркантильную женщину

Врач отметила, что в первую очередь стоит прислушиваться к себе и своим чувствам, однако совсем не лишним будет поискать информацию о новой знакомой в интернете. Обращайте внимание и на то, как ведет себя девушка – зачастую мошеннические схемы проигрываются по одному сценарию. Вас должно насторожить, если девушка буквально окутывает вас своим вниманием и заботой, во все солидарна с вами и активно пытается дать вам чувство эйфории. Если после такого она пытается манипулировать, говоря, что вы ее не достойны и больше такой не найдете, будьте начеку – это традиционная схема подобных девушек.