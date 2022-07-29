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2 часа назад

5 вещей, которые надо записывать, чтобы сделать жизнь проще

Чемпионат.com

Рассказываем, как вести дневник с пользой.

5 вещей, которые надо записывать, чтобы сделать жизнь проще
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Базовые дела на сутки

Иметь под рукой набросок собственного дня и полезно, и вредно. Плюсы в том, что вы заранее планируете, в какие действия вкладывать энергию. А также снижаете тревожность за счёт определения конкретных пунктов и двигаетесь строго в рамках приоритетов.

Минусом станет неумение принимать неопределённость и форс-мажор, необходимость внесения изменений в список дел. Потому я рекомендую включать в план только базовые вещи: «нужно на работу», «отчёт», «встретить жену», «приём у врача».

Идеи

Необязательно быть в творческой профессии, чтобы разум рождал интересные и потенциально полезные к воплощению идеи. Например, психолог может во время медитации представить проект и канву будущей книги. Если на неё нет времени, записанная в специальный блокнот, она пригодится в момент более свободного графика. Записанные идеи будут вкладом в будущее.

Цели

Это не планы на день и не идеи — это конкретные цели, реализация которых необходима в определённые вами сроки. Лучше дополнять список целей перечнем задач, разбивая крупное на мелкие шаги. Подобный подход позволит избежать прокрастинации из-за наличия глобальных стремлений. Подробнее о том, что мешает нам достичь целей, рассказывали ранее.

Жизненные ценности

Там, где есть цели и задачи, обязательно должны присутствовать ваши жизненные ценности — это фундамент и поддержка. Например, сохранение здоровья, помощь миру во всём мире, забота об экологии, создание и рост семьи и т. д. Опираясь на это, вы быстрее находите силы и энергию преодолевать трудности и отказываться от соблазнов вне рамок ценностей.

Памятные даты

Семейной, коллективной, общественной жизни. Партнёру всегда приятно получить от вас поздравление с годовщиной первого свидания, а коллеге – поздравление с днём рождения. Тем более важно поздравлять знаковых клиентов с памятными датами, днями рождения и так далее. Это лишний повод укрепить связь.

Психология,
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