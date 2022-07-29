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4 часа назад

Назван оптимальный возраст для переезда от родителей

Lenta.ru

Съезжать от родителей нужно, если возвращение домой вызывает негативные эмоции и дискомфорт, уверена психолог Юлия Хадарцева. Оптимальный возраст для переезда из родительского гнезда она назвала в интервью для «Пятого канала».

Назван оптимальный возраст для переезда от родителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам психолога, процесс постепенного отдаления от родителей — нормальное явление. Она уверена, что в возрасте 17-19 лет, когда личность человека уже сформирована, нужно отделяться от родителей и строить собственную жизнь.

Понять, что пора покинуть родительское гнездо наступила, можно по внутренним ощущениям от совместной жизни, объяснила она.

«От родителей нужно уходить, когда становится совсем невыносимо жить по правилам родителей, слушать их, даже есть, что они готовят и слушать постоянную критику»,

— заявила психолог.

Хадарцева отметила, что попытки подстроиться под уклад жизни старших членов семьи или же, наоборот, конфликтовать с ними — самое неправильное решение. Она уверена: чем дольше человек остается под одной крышей с родителями, тем дольше он остается в роли ребенка, что только мешает жизненной реализации.

В заключение психолог также посоветовала родителям осознать, что дети не являются собственностью и их нужно отпускать, чтобы они могли жить счастливо.

Психология,
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