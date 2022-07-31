Психолог назвала методы предотвращения выгорания на работе

Методы, помогающие предотвратить эмоциональное выгорание на работе перечислила в беседе с «Мослентой» психолог клиники доктора Исаева, гештальт-терапевт Ольга Радзюк. По словам специалиста, в 2019 году ВОЗ признала этот синдром болезнью, но важно не путать его с усталостью или депрессией.
«При депрессии человек чувствует безнадежность, а признаки профессионального выгорания — хроническая усталость, понижение работоспособности, отсутствие энтузиазма, интереса к работе и желания развиваться, увеличение количества ошибок, неосознанное сопротивление выполнению привычных задач, повышение раздражительности, пессимизм»,
— сказала она.
Радзюк объяснила, что выгорания можно избежать, если придерживаться простых правил.
«Заботиться о своем здоровье, много гулять на свежем воздухе, не задерживаться на работе, полностью отключиться от того, что там происходит, не отдаваться рутине, хорошо отдыхать в выходные»,
— посоветовала психолог.
По ее словам, работа в режиме 24/7 не эффективна. Она дает ощущение решения большего объема задач, но рано или поздно становится непродуктивной. Психолог посоветовала завести хобби и увлечения, абсолютно не связанные с профессиональной сферой.