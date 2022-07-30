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4 часа назад

Четыре полезные привычки для кошелька

Нижегородская правда

К низкому уровню жизни часто приводит неумение правильно распоряжаться средствами. Infox.ru пишет о четырёх финансовых правилах, которые полезно всегда держать в голове.

Четыре полезные привычки для кошелька
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

№1. Нужно тратить меньше, чем зарабатываешь. Живите по средствам. Когда расходы превышают доходы, появляется необходимость залезать в долги. А это — путь к нищете.

№2. Финансовый резерв — необходим. Особенно в сложные времена. Откладывайте заначку, чтобы у вас всегда были деньги на непредвиденные расходы. Жить от зарплаты от зарплаты, перебиваясь в конце месяца на последнюю сотню, — это настоящий экстрим.

№3. Перед покупкой важно учитывать не только стоимость вещи, но и траты на ее обслуживание. Некоторые вещи требуют особого деликатного ухода, ремонта, апгрейда — это будущие расходы, на которые вы подписываетесь при покупке такой вещи. Просчитайте их заранее и сопоставьте со своими возможностями, помня о правиле №1.

№4. Кредиты — это крайняя мера. Оформлять кредит стоит в трех случаях: чтобы купить жилье, чтобы вложиться в дело, которое принесет доход, и на лечение. Покупка машины в кредит оправдана, если она поможет вам зарабатывать деньги. То же касается покупки техники.

В остальных случаях старайтесь обходиться собственными накоплениями. Не берите кредит на отдых и развлечения, свадьбу, бытовую технику, одежду.

А если уже взяли кредит, то не берите второй, пока не разберетесь с первым.

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