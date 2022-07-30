Психолог объяснил, почему люди разучились дружить

«Мы все сегодня находимся в таким положении, когда друг на друга люди не рассчитывают. Наверное, все по умолчанию считают, что я живу для себя и другой живет для себя. Если я хочу построить крепкие отношения, то я их строю так, чтобы не наступать на чьи-то интересы, чтобы не ставить человека в положение, что он мне что-то должен и т. д. Все-таки не таков путь, который мы все прошли», — отметил эксперт.