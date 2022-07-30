Психолог раскрыла признаки проживания «чужой жизни»

«Вы — хранитель чужих секретов, часто помимо своей воли; Вы думаете о проблемах других, а свои оставляете на потом; Вы постоянно что-то отдаете: время, деньги, эмоции; Вы не контролируете события, происходящие с вами, но считаете себя вправе контролировать других. Если вы узнали себя, то стоит остановиться и задуматься», — посоветовала Губарева.