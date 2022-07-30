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1 час назад

Психолог раскрыла признаки проживания «чужой жизни»

Мослента

Признаки того, что человек живет не своей жизнью, раскрыла в разговоре с «Мослентой» практикующий клинический психолог, эксперт института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Наталия Губарева.

Психолог раскрыла признаки проживания «чужой жизни»
Фото: МослентаМослента

К тревожным признакам проживания «чужой жизни» эксперт отнесла излишнее стремление помочь другим, неумение отказывать, повышенную ответственность, беспокойство об общественном мнении и чувство вины за отдых.

«Вы — хранитель чужих секретов, часто помимо своей воли; Вы думаете о проблемах других, а свои оставляете на потом; Вы постоянно что-то отдаете: время, деньги, эмоции; Вы не контролируете события, происходящие с вами, но считаете себя вправе контролировать других. Если вы узнали себя, то стоит остановиться и задуматься», — посоветовала Губарева.

Специалист порекомендовала таким людям обратить внимание на себя и стремиться к реализации своих желаний. Психолог отметила, что неспособность получать удовольствие от собственной жизни способствует развитию психосоматических заболеваний и ментальных расстройств.

Психология,
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