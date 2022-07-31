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1 час назад

Психолог поделилась советами, как комфортно выйти на работу после отпуска

РИА "ФедералПресс"

Летом многие берут отпуск. Однако ничто не длится вечно, и снова нужно возвращаться на работу. Процесс адаптации после отдыха многим дается нелегко. Психолог Лариса Выжва рассказала «ФедералПресс», как выйти из отпуска без лишнего стресса и грамотно влиться в работу.

Как комфортно выйти на работу после отпуска
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Самое главное – сразу не кидаться в работу, а дать себе возможность адаптироваться»,

– отмечает Лариса Леонидовна.

По словам специалиста, обязательно должен быть организован переходный период между отдыхом и работой, когда не стоит сильно себя нагружать. Психолог советует не перерабатывать и побольше отдыхать.

«За неделю взрослый человек, который давно работает на работе, совершенно спокойно втянется и адаптируется»,

– утверждает психолог.

Главное – соблюдать режим труда и отдыха, прислушиваться к своему организму.

«Если же работа новая, то адаптация должна быть серьезней и дольше»,

– отмечает Выжва.

Психология,
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