Как комфортно выйти на работу после отпуска

Летом многие берут отпуск. Однако ничто не длится вечно, и снова нужно возвращаться на работу. Процесс адаптации после отдыха многим дается нелегко. Психолог Лариса Выжва рассказала «ФедералПресс», как выйти из отпуска без лишнего стресса и грамотно влиться в работу.