Как комфортно выйти на работу после отпуска

Летом многие берут отпуск. Однако ничто не длится вечно, и снова нужно возвращаться на работу. Процесс адаптации после отдыха многим дается нелегко. Психолог Лариса Выжва рассказала «ФедералПресс», как выйти из отпуска без лишнего стресса и грамотно влиться в работу.
«Самое главное – сразу не кидаться в работу, а дать себе возможность адаптироваться»,
– отмечает Лариса Леонидовна.
По словам специалиста, обязательно должен быть организован переходный период между отдыхом и работой, когда не стоит сильно себя нагружать. Психолог советует не перерабатывать и побольше отдыхать.
«За неделю взрослый человек, который давно работает на работе, совершенно спокойно втянется и адаптируется»,
– утверждает психолог.
Главное – соблюдать режим труда и отдыха, прислушиваться к своему организму.
«Если же работа новая, то адаптация должна быть серьезней и дольше»,
– отмечает Выжва.