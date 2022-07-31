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1 час назад

Бьюти-коуч Ольга Малахова назвала 6 признаков нелюбви к себе

Eva.ru

О любви к себе написаны сотни книг, а также об этом говорят многие коучи и эксперты в области личностного роста. На днях эксперт по омоложению и работе с лицом Ольга Малахова указала на 6 признаков, которые говорят об обратном.

Бьюти-коуч назвала 6 признаков нелюбви к себе
Фото: Eva.ruEva.ru

Много лет нас учили: «я — последняя буква алфавита», а говорить о любви к себе эгоистично и нескромно. Однако с недавних пор все изменилось, психологи и коучи утверждают, что на первом месте у человека должен стоять он сам, а дети, муж и родственники находятся за ним. К этому очень сложно приспособиться, особенно людям старой закалки, которые привыкли жертвовать своими интересами ради других.

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Об этом написано много литературы, в любой книге сегодня можно прочесть, как нужно любить себя, сколько времени уделять своим интересам и как отстаивать личные границы. Автор уникальной системы омоложения организма и тренер по фейсфитнесу Ольга Малахова решила пойти от обратного и обозначить те признаки, которые точно указывают — вы себя не любите. Возможно, такой подход позволит многим признать, что они относятся к себе без должного внимания и уважения.

  1. Вы изводите себя диетами. Порой никаких лишних килограммов нет — они существуют только в голове у человека. Диета и ограничения в пище расцениваются как наказание, но не как состояние легкости и молодости.
  2. Вы носите неудобную одежду и обувь. Приятно одеться в то, что нравится. Сразу чувствуешь себя увереннее.
  3. Вы делаете опасные бьюти-процедуры. Ботокс в лицо и подмышки, губы, «нити», пластическая хирургия.
  4. Вы жертвуете сном. Если вы регулярно спите менее 7 часов в сутки, а выигранное время посвящаете работе, семье и увлечениям, то экономия сомнительная.
  5. Вы говорите о себе гадости. От того, как вы говорите о себе, зависит ваша мотивация, видение мира и других людей. Или стесняетесь комплиментов и употребляете слова-паразиты «ничего себе», «ой, да ладно», «не за что», «не стоит».
  6. Вы экономите на себе. Не отказывайте себе в необходимом. Это не только еда и одежда. Хобби и развлечения тоже важный для вашего психологического благополучия.
Психология,Ольга Малахова,
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