Бьюти-коуч назвала 6 признаков нелюбви к себе

О любви к себе написаны сотни книг, а также об этом говорят многие коучи и эксперты в области личностного роста. На днях эксперт по омоложению и работе с лицом Ольга Малахова указала на 6 признаков, которые говорят об обратном.

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Много лет нас учили: «я — последняя буква алфавита», а говорить о любви к себе эгоистично и нескромно. Однако с недавних пор все изменилось, психологи и коучи утверждают, что на первом месте у человека должен стоять он сам, а дети, муж и родственники находятся за ним. К этому очень сложно приспособиться, особенно людям старой закалки, которые привыкли жертвовать своими интересами ради других.

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Об этом написано много литературы, в любой книге сегодня можно прочесть, как нужно любить себя, сколько времени уделять своим интересам и как отстаивать личные границы. Автор уникальной системы омоложения организма и тренер по фейсфитнесу Ольга Малахова решила пойти от обратного и обозначить те признаки, которые точно указывают — вы себя не любите. Возможно, такой подход позволит многим признать, что они относятся к себе без должного внимания и уважения.