Исследование: плохое настроение может быть полезным

В современной психологии существует такое направление как позитивная психология. Она фокусируется на улучшении личного и общественного благополучия здоровых людей. Возможно, самый распространённый совет позитивных психологов заключается в том, что мы должны ловить момент и избегать плохого настроения. Однако, как показали исследования, плохое настроение может быть полезным.

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Как пишет Psy Post со ссылкой на исследования, негативное настроение делает нас менее доверчивыми и более скептичными. Интересно то, что, согласно научным данным, 80% людей на Западе на самом деле склонны к оптимизму. Это может привести к некоторым плохим решениям — например, вложениям средств в провальный проект. Поэтому побыть скептичным может быть очень полезно.