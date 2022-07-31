Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

Исследование: плохое настроение может быть полезным

Ferra.ru

В современной психологии существует такое направление как позитивная психология. Она фокусируется на улучшении личного и общественного благополучия здоровых людей. Возможно, самый распространённый совет позитивных психологов заключается в том, что мы должны ловить момент и избегать плохого настроения. Однако, как показали исследования, плохое настроение может быть полезным.

Исследование: плохое настроение может быть полезным
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как пишет Psy Post со ссылкой на исследования, негативное настроение делает нас менее доверчивыми и более скептичными. Интересно то, что, согласно научным данным, 80% людей на Западе на самом деле склонны к оптимизму. Это может привести к некоторым плохим решениям — например, вложениям средств в провальный проект. Поэтому побыть скептичным может быть очень полезно.

Кроме того, склонность к оптимизму связана с самоуверенностью — верой в то, что мы лучше других в большинстве вещей. Излишняя самоуверенность может стать проблемой в отношениях и привести к разочарованиям. А вот пессимизм может помочь тревожным людям проще переживать неудачи.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители