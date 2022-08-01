Психолог рассказала, о каких проблемах говорит любовь к чистоте

Клинический психолог Анна Шерер в разговоре с изданием "Доктор Питер" рассказала, о каких нарушениях может говорить маниакальная любовь к уборке и наведению чистоты.

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Доктор объяснила, что стремление к идеальной чистоте может свидетельствовать о некоторых психических расстройствах. В крайней степени проявлений оно может говорить даже о наличии у человека обсессивно-компульсивного расстройства.

Желание постоянно убирать в доме свидетельствует о высоком уровне возбуждения центральной нервной системы. Причинами могут быть яркие эмоции, с которыми человеку трудно справиться самостоятельно. При сильном стрессе, тревоге, сексуальном возбуждении растет уровень определенных гормонов, который человек невольно старается скорректировать, занимаясь уборкой.

«У человека растет уровень дофамина, норадреналина, кортизола, а вот утилизировать эту энергию напрямую невозможно. Тогда развивается навязчивое поведение, которое помогает избавиться от напряжения», – поясняет специалист.

Чтобы эмоции не двигали нашими действиями, необходимо научиться их распознавать и проживать, в этом может помочь психолог.