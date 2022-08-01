Как узнать о мыслях человека по его губам

Хотели бы вы читать мысли людей? Оказывается, эту способность можно развить, если внимательно наблюдать за невербальными сигналами, посылаемыми во время общения. Что они означают и как их правильно считать, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Друзья" Кадр из сериала "Друзья"

Бывший специальный агент ФБР и консультант по поведенческому анализу Джек Шафер в своей книге «Включаем обаяние по методике спецслужб» говорит о том, что очень многое внимательному наблюдателю могут сказать губы собеседника. Вот, на что стоит обратить внимание при разговоре:

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Фальшивая улыбка

Характерные признаки искренней улыбки: приподнятые уголки рта и появление морщинок вокруг глаз. А вот фальшивая улыбка как правило выходит кривой и не синхронной. Люди по-настоящему улыбаются, когда их желание общаться — подлинно. Если вы заметили наигранную гримасу доброжелательности, это сигнал что что-то идет не так. Искусственная улыбка или ее отсутствие означает, что человек не заинтересован в знакомстве или в продолжении беседы.

Поджатые губы

Человек машинально поджимает губы или складывает их бантиком, если он чем-то не доволен. Этот мимической сигнал можно интерпретировать как несогласие или протест. Еще поджатые губы собеседника говорят о том, что другой человек сказал нечто, что противоречит его мыслям, и в голове он уже выстраивает контраргументы.

Сжатые губы

Если верхняя и нижняя губа человека тесно сомкнуты, значит, он хочет что-то сказать, но пока сдерживает себя. Подозреваемые часто, прежде чем признаются в преступлении, сжимают губы. Они хотят сознаться, но непроизвольно сжимают губы, чтобы не выдать себя.

Прикусывание губы

Прикусывание верхней или нижней губы — еще одно красноречивое мимическое движение. В этот момент собеседник хочет что-то сказать, но по каким-то причинам не решается это сделать. Именно это и означает старая поговорка «прикуси губу» — держать мнения при себе (или язык за зубами).

Прикосновение к губам