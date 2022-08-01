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4 часа назад

Как узнать о мыслях человека по его губам

Мира Маркина

Хотели бы вы читать мысли людей? Оказывается, эту способность можно развить, если внимательно наблюдать за невербальными сигналами, посылаемыми во время общения. Что они означают и как их правильно считать, читайте в материале «Рамблера».

Как узнать о мыслях человека по его губам
Фото: Кадр из сериала "Друзья"Кадр из сериала "Друзья"

Бывший специальный агент ФБР и консультант по поведенческому анализу Джек Шафер в своей книге «Включаем обаяние по методике спецслужб» говорит о том, что очень многое внимательному наблюдателю могут сказать губы собеседника. Вот, на что стоит обратить внимание при разговоре:

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Фальшивая улыбка

Характерные признаки искренней улыбки: приподнятые уголки рта и появление морщинок вокруг глаз. А вот фальшивая улыбка как правило выходит кривой и не синхронной. Люди по-настоящему улыбаются, когда их желание общаться — подлинно. Если вы заметили наигранную гримасу доброжелательности, это сигнал что что-то идет не так. Искусственная улыбка или ее отсутствие означает, что человек не заинтересован в знакомстве или в продолжении беседы.

Поджатые губы

Человек машинально поджимает губы или складывает их бантиком, если он чем-то не доволен. Этот мимической сигнал можно интерпретировать как несогласие или протест. Еще поджатые губы собеседника говорят о том, что другой человек сказал нечто, что противоречит его мыслям, и в голове он уже выстраивает контраргументы.

Сжатые губы

Если верхняя и нижняя губа человека тесно сомкнуты, значит, он хочет что-то сказать, но пока сдерживает себя. Подозреваемые часто, прежде чем признаются в преступлении, сжимают губы. Они хотят сознаться, но непроизвольно сжимают губы, чтобы не выдать себя.

Прикусывание губы

Прикусывание верхней или нижней губы — еще одно красноречивое мимическое движение. В этот момент собеседник хочет что-то сказать, но по каким-то причинам не решается это сделать. Именно это и означает старая поговорка «прикуси губу» — держать мнения при себе (или язык за зубами).

Прикосновение к губам

Прикосновение к губам означает, что человека смущает тема разговора или же он наоборот пытается к себе этим жестом привлечь внимание. Будьте бдительны, чтобы правильно считать информацию, которую невербально транслирует ваш собеседник.

Психология,ФБР,
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