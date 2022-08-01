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51 минуту назад

Раскрыто влияние выпитого кофе на поведение покупателя в магазине

Lenta.ru

Раскрыто влияние выпитого кофе на поведение покупателя в магазине. Соответствующее исследование было опубликовано в The Journal of Marketing.

Раскрыто влияние кофе на поведение покупателя в магазине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно отчету, чашка кофе может спровоцировать человека делать импульсивные покупки, в частности приобретать свечи, ароматы, декоративные предметы и массажное оборудование. Перечисленные товары исследователи называют «гедонистическими», то есть вызывающими эстетическое удовлетворение. Отмечается, что под действием кофеина люди нередко бронируют дорогие путешествия.

Для подтверждения данного факта эксперты сравнили поведение людей, которые пьют кофе во время шопинга, и тех, кто предпочитает воду и напитки без кофеина.

«Кофеин является одним из самых мощных стимуляторов — легальных и доступных. Те, кто употреблял его перед совершением покупок, тратили в разы больше», — добавляют они.

Объясняется, что упомянутое вещество изучено не до конца. Однако известно, что кофе вызывает состояние физического возбуждения в организме, когда человек чувствует себя активным, энергичным и взволнованным. «В этом состоянии мы становимся более восприимчивыми к характеристикам продукта и его эстетическим свойствам», — утверждается в исследовании.

Психология,
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