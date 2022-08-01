Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
45 минут назад

Психологи опровергли, что представители чужой расы кажутся "на одно лицо" из-за расизма

Газета.Ru

Психологи выяснили причину, почему люди плохо узнают представителей других рас. Об этом сообщает Naked Science.

Почему представители чужой расы кажутся "на одно лицо"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Известно, что большинство людей хуже распознают лица, если человек принадлежит к другой расе. Некоторым даже начинается казаться, что люди другой расы выглядят одинаково. Некоторые исследователи считали, что в этом виноват расизм: что человек отказывается распознавать мелкие отличия лица из неприязни. Это называют перекрестным расовым эффектом, и он в целом присущ всем народам.

Ученые из Университета Эксетера провели эксперимент, и стимулировали током мозг 96 белых добровольцев, чтобы ухудшить их способность распознавать лица в вертикальном положении. Первая группа прошла полноценный 30 минутный сеанс, а вторая, контрольная, подвергалась воздействию лишь 10 секунд.

Как оказалось, участники из второй группы (без стимуляции) гораздо лучше распознавали лица своей расы в вертикальном положении по сравнению с лицами других рас. А вот первая группа одинаково плохо распознавала лица как своей, так и чужой расы. Когда же испытуемым в обеих группах показывали перевернутые лица, то результаты распознавания их также оказались одинаково плохи. По мнению психологов, это означает, что люди не имеют никакого опыта в том, чтобы видеть лица вверх ногами.

Поэтому исследователи пришли к выводу, что перекрестный расовый эффект связан с инверсией лица, обусловленного опытом, а не расовыми предрассудками. Людям проще запоминать и распознавать лица, которые они видят чаще, чем лица людей другой расы.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители