Почему представители чужой расы кажутся "на одно лицо"

Психологи выяснили причину, почему люди плохо узнают представителей других рас. Об этом сообщает Naked Science.

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Известно, что большинство людей хуже распознают лица, если человек принадлежит к другой расе. Некоторым даже начинается казаться, что люди другой расы выглядят одинаково. Некоторые исследователи считали, что в этом виноват расизм: что человек отказывается распознавать мелкие отличия лица из неприязни. Это называют перекрестным расовым эффектом, и он в целом присущ всем народам.

Ученые из Университета Эксетера провели эксперимент, и стимулировали током мозг 96 белых добровольцев, чтобы ухудшить их способность распознавать лица в вертикальном положении. Первая группа прошла полноценный 30 минутный сеанс, а вторая, контрольная, подвергалась воздействию лишь 10 секунд.

Как оказалось, участники из второй группы (без стимуляции) гораздо лучше распознавали лица своей расы в вертикальном положении по сравнению с лицами других рас. А вот первая группа одинаково плохо распознавала лица как своей, так и чужой расы. Когда же испытуемым в обеих группах показывали перевернутые лица, то результаты распознавания их также оказались одинаково плохи. По мнению психологов, это означает, что люди не имеют никакого опыта в том, чтобы видеть лица вверх ногами.