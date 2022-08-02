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1 час назад

Психолог назвал опасным для организма двухнедельный отпуск

Lenta.ruиещё 2

Во время отдыха организм начинает восстанавливаться и накапливать ресурсы только на третьей неделе, рассказал психолог и эндокринолог Антон Поляков. Привычный многим россиянам двухнедельный отпуск он назвал опасным для организма в беседе с Ura.ru. Специалист уточнил, что полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 дней.

Психолог назвал опасным для организма двухнедельный отпуск
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Поляков пояснил, почему в советские времена всегда было принято отдыхать именно 28 календарных дней. По его словам, в первую неделю отпуска организм испытывает стресс и адаптируется к тому, что человек не работает, а отдыхает. Во вторую неделю начинается расслабление и восстановление психики в самых проблемных точках. И только на третьей неделе организм начинает накапливать так называемый запас прочности, объяснил Поляков. На четвертой неделе отдыха, по его мнению, происходит адаптация и возвращение к привычному ритму жизни.

«Если человек так отдыхает, то ему этого хватит с головой на год и психика будет в порядке»,

— отметил Поляков.

Психолог уверен, что более короткого срока организму и психике не хватит для отдыха и перезагрузки. По его словам, даже отпуск длиной три недели нанесет организму вред, так как человек только начинает расслабляться и ему вдруг приходится возвращаться в рабочий ритм.

«Если человек выезжает на семь дней, то на самом деле он получит больше стресса, чем отдыха. К тому же если там будет переедание, алкоголь и так далее»,

— отметил Поляков.

Психология,Антон Поляков,
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