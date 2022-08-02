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1 час назад

Психолог напомнила об особенностях психологического возраста

RT на русскомиещё 1

Психолог Анна Сухова рассказала, почему важно осознавать своё внутреннее «я» и психологический возраст.

Психолог напомнила об особенностях психологического возраста
Фото: RT на русскомRT на русском

Понятие психологического возраста меняется с течением времени и под усилием воли и самореализации человека способно трансформироваться, сказала психолог в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

«Самая выгодная и удобная ваша позиция — взрослая. Только психологически взрослому человеку всё в его жизни удобно, комфортно, уютно, спокойно и выгодно. Ребёнку, подростку, юнцу или даже старцу всегда что-то не так или чего-то не хватает»,

— подчеркнула специалист.

По её словам, понимая и осознавая внутреннее Я и его возраст, можно проконтролировать свою жизнь, взять её в свои руки, стать уверенным и ответственным человеком.

Психология,
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