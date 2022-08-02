Психолог напомнила об особенностях психологического возраста

Психолог Анна Сухова рассказала, почему важно осознавать своё внутреннее «я» и психологический возраст.
Понятие психологического возраста меняется с течением времени и под усилием воли и самореализации человека способно трансформироваться, сказала психолог в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».
«Самая выгодная и удобная ваша позиция — взрослая. Только психологически взрослому человеку всё в его жизни удобно, комфортно, уютно, спокойно и выгодно. Ребёнку, подростку, юнцу или даже старцу всегда что-то не так или чего-то не хватает»,
— подчеркнула специалист.
По её словам, понимая и осознавая внутреннее Я и его возраст, можно проконтролировать свою жизнь, взять её в свои руки, стать уверенным и ответственным человеком.