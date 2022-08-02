Психолог напомнила об особенностях психологического возраста

«Самая выгодная и удобная ваша позиция — взрослая. Только психологически взрослому человеку всё в его жизни удобно, комфортно, уютно, спокойно и выгодно. Ребёнку, подростку, юнцу или даже старцу всегда что-то не так или чего-то не хватает»,