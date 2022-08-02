Как, помогая другим, мы получаем больше

Помогая другим, мы помогаем себе. И проявляется это в том, что человек получает положительные эмоции и улучшает свое физическое самочувствие. Рассказываем, что такое «эйфория помощника».

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Альтруизм предполагает, что вы совершаете бескорыстные поступки, ничего не ожидая взамен. Однако наука возражает: на самом деле мы кое-что получаем. Когда вы помогаете кому-то, мозг вырабатывает эндорфины, вознаграждая вас за хороший поступок эмоциональным подъемом. Это называется «эйфорией помощника».

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Хотя у активного и страстного помощника, безусловно, могут быть недостатки (например, повышенный стресс, риск эмоционального выгорания, разочарование), положительные стороны альтруизма могут перевешивать отрицательные (особенно если помощники впадают в отчаяние). Тем не менее стоит помнить о рисках и предпринимать шаги, чтобы защитить себя от усталости от сострадания.

Вот лишь несколько способов, с помощью которых альтруизм может улучшить ваше состояние и сделать вас здоровее, счастливее и менее подверженным стрессу:

Высвобождает эндорфины

Положительный заряд, который вы получаете, может воздействовать на ваше тело почти так же, как физические упражнения, — высвобождая эндорфины. Вот почему «прилив эмоций», который иногда испытывают деятели добрых дел после совершения альтруистического поступка, называют «эйфорией помощника».

Помогает вам чувствовать себя более благодарным

Вы также ощущаете себя более благодарным за то, что имеете, и за то, что у вас есть возможности и силы помочь другим.

Отвлекает вас от собственных проблем

Сосредоточение внимания на ком-то другом может на самом деле отвлечь вас от собственных проблем. При этом важно следить за тем, чтобы вы вовсе не забыли о своей жизни и не ушли в альтруизм с головой.

Улучшает физическое здоровье

Помощь другим может улучшить не только ваше психическое здоровье, но и физическое самочувствие. Это связано с регулярной активностью волонтеров, а также оптимистическим настроем.