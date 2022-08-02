Как, помогая другим, мы получаем больше

Помогая другим, мы помогаем себе. И проявляется это в том, что человек получает положительные эмоции и улучшает свое физическое самочувствие. Рассказываем, что такое «эйфория помощника».
Альтруизм предполагает, что вы совершаете бескорыстные поступки, ничего не ожидая взамен. Однако наука возражает: на самом деле мы кое-что получаем. Когда вы помогаете кому-то, мозг вырабатывает эндорфины, вознаграждая вас за хороший поступок эмоциональным подъемом. Это называется «эйфорией помощника».
Хотя у активного и страстного помощника, безусловно, могут быть недостатки (например, повышенный стресс, риск эмоционального выгорания, разочарование), положительные стороны альтруизма могут перевешивать отрицательные (особенно если помощники впадают в отчаяние). Тем не менее стоит помнить о рисках и предпринимать шаги, чтобы защитить себя от усталости от сострадания.
Вот лишь несколько способов, с помощью которых альтруизм может улучшить ваше состояние и сделать вас здоровее, счастливее и менее подверженным стрессу:
Положительный заряд, который вы получаете, может воздействовать на ваше тело почти так же, как физические упражнения, — высвобождая эндорфины. Вот почему «прилив эмоций», который иногда испытывают деятели добрых дел после совершения альтруистического поступка, называют «эйфорией помощника».
Вы также ощущаете себя более благодарным за то, что имеете, и за то, что у вас есть возможности и силы помочь другим.
Сосредоточение внимания на ком-то другом может на самом деле отвлечь вас от собственных проблем. При этом важно следить за тем, чтобы вы вовсе не забыли о своей жизни и не ушли в альтруизм с головой.
Помощь другим может улучшить не только ваше психическое здоровье, но и физическое самочувствие. Это связано с регулярной активностью волонтеров, а также оптимистическим настроем.
Однако во всем этом есть одна оговорка. Не всем выгоден альтруизм. Например, психолог Шерри Бург Картер отмечает: тем, кто уже чувствует себя подавленным из-за большого количества дел, стоит остановиться и перевести внимание на себя, понять свои истинные желания, восстановить силы и только после этого помогать другим.