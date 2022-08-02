Как прокачать эмоциональный интеллект

Давно доказано, что ключевым параметром выживания человека в окружающей среде является эмоциональный интеллект – способность адаптироваться к переменчивым условиям, находить общий язык друг с другом, договариваться, управлять большими группами людей. Без саморефлексии и эмпатии люди бы не продвинулись так далеко. Вот почему эмоциональный интеллект считается базой для быстрого продвижения и социального успеха.

Фото: Flytothesky Flytothesky

Из каких компонентов состоит эмоциональный интеллект?

Видео дня

Самопознание как способность понимать себя, свои желания, цели и мотивы.

Саморегуляция как умение контролировать эмоции.

Навыки общения, которые помогают поддерживать отношения в коллективе, управлять людьми.

Способность к сопереживанию, пониманию мотивов и эмоций окружающих.

Самомотивация – стремление к развитию, достижение целей просто из интереса.

Как развить эмоциональный интеллект, стать безусловным лидером в своем коллективе?

Шаг 1. Учимся понимать себя и свои эмоциональные реакции

Сложно управлять мотивами окружающих, считывать чужое состояние и потребности, если вы не знаете самого себя. С этого и нужно начинать – знакомство со своими ценностями, сильными и слабыми сторонами, мотивами. На что вы опираетесь, какие чувства движут вами по жизни, как вы интерпретируете свое поведение? Проработайте следующие пункты.

Определите свои ценности и ориентиры, чего вы хотите от жизни.

Честно перечислите сильные и слабые стороны вашей личности, пережитые падения и успехи.

Начните спрашивать себя, что вы чувствуете, в каком состоянии находитесь: вам хорошо или плохо, какая эмоция управляет вашими решениями, почему вы находитесь именно здесь?

Анализируйте ваши страхи и тревоги, что вас беспокоит, в какие моменты вы проявляете слабость, как реагируете на стресс.

Шаг 2. Усиливаем способность управлять своими эмоциями

Если вам трудно держать себя в руках, вы легко выходите из себя, даете волю негативным чувствам – это повод учиться самоконтролю. Если не вы управляете эмоциями, то эмоции управляют вами. Это значит, что на вас легко повлиять, надавить на чувство вины, спровоцировать агрессию. Ведомые люди ненадежны, они зависят от внешних факторов, их легко обмануть, сыграть на их самолюбии. Что делать?

Учитесь смотреть в лицо фактам, не лезьте в конфликты и жаркие споры, как только почувствуете прилив негатива – переключайте внимание на другую деятельность, думайте о чем-то хорошем.

Освойте дыхательные практики, которые помогут расслабиться в ситуации стресса, нормализуют психическое состояние. Самая простая техника – глубоко вдыхать и выдыхать, насыщая мозг кислородом.

Займитесь спортом (пробежки, танцы, плаванье, йога). Спорт улучшит самодисциплину, поможет снять напряжение, повысит устойчивость к стрессам.

Начните вести дневник эмоций, куда сможете писать произошедшие за день события, свои мысли, чувства и реакции. Такая практика повысит осознанность, поможет проработать негативные убеждения, выявит чувства, которые вами управляют.

Перестаньте искать крайних, перекладывать ответственность на окружающих, признайте свое участие в ситуации.

Старайтесь концентрироваться на вещах, которые можете контролировать, остальное отпускайте (вы не в ответе за весь мир, погоду, настроение окружающих). Изучайте методы релаксации.

Шаг 3. Прокачиваем навыки общения

Люди с развитым эмоциональным интеллектом дружелюбны и убедительны в общении, они умеют слушать, настроены на диалог, а не монолог. Как развить этот навык?

Учитесь не только говорить, но и слушать собеседника. Покажите, что вам действительно интересно.

Следите за языком тела – оценивайте жесты, мимику, позу человека, совпадают ли его слова с действиями.

Не бойтесь задавать уточняющие вопросы, повторять сказанное в разговоре, тем самым давая понять, что вы вовлечены.

Меньше критики, больше похвалы. Отмечайте сильные стороны окружающих, вдохновляйте людей на что-то хорошее.

В конфликте занимайте нейтральную сторону, концентрируйтесь не на эмоциях, а на фактах, не бойтесь признавать свои ошибки.

Шаг 4. Развиваем способность ставить себя на место другого

Человек, который всех меряет по себе, опирается только на свой опыт, ограничен в понимании других людей, он не сможет быть лидером. Эмпатия важна, так как позволяет видеть проблему с разных сторон, понимать слабости других людей, относиться к ним с добротой и уважением. Как научиться искусству сопереживания?

Наблюдайте за окружающими. Попробуйте представить, кто все эти люди, чем они живут, о чем думают, насколько счастливы в своей жизни.

Спрашивайте близких и друзей, что они чувствуют – это позволит проникнуться их состоянием, лучше понять чужие действия и мотивы.

Учитесь смотреть на ситуацию глазами других людей – друзей, соперников, обидчиков. Как они видят развитие событий, что чувствуют?

Давайте право окружающим не соответствовать вашим ожиданиям, реагировать иначе, иметь мнение, отличное от вашего.

Шаг 5. Укрепляем внутреннюю мотивацию

Важная часть эмоционального интеллекта – способность вовлекаться в деятельность ради самой деятельности, не гнаться за деньгами или наградами, но получать удовольствие от процесса. Это одержимость самой идеей, страстность в работе, энтузиазм, настойчивость. Только такие люди могут вдохновлять команду своим примером. На что лучше обратить внимание в этом блоке?

Учитесь ставить не просто достижимые, но вдохновляющие вас цели. Чаще прокручивайте в голове, за что вы любите свою работу, чем вы можете гордиться.

В сложные моменты, когда мотивация падает, ищите что-то хорошее в своем деле, балуйте себя наградами за маленькие победы, отмечайте успехи.

Окружайте себя позитивно настроенными людьми, к которым можно обратиться за поддержкой или конструктивным советом.

Помните, эмоциональный интеллект влияет не только на ваши отношения, он повышает осознанность и способность управлять своей жизнью. Энергичные, позитивные, эмпатичные люди привлекают к себе больше внимания, пользуются популярностью в обществе, имеют больше возможностей занять выгодное место.