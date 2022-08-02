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59 минут назад

Ученые объяснили, чем полезен феминизм

Ferra.ru

Учёные из Университета Джорджии рассказали, чем может быть полезен феминизм для женщин. Оказалось, что феминистки склонны более высоко оценивать своё тело и чувствовать себя лучше в связи с этим.

Ученые объяснили, чем полезен феминизм
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В новом исследовании пары дочерей и матерей феминисток лучше относились к своему телу и меньше стыдились своей внешности. Важно, что учёные не спрашивали участниц, считают ли они себя феминистками. Вместо этого исследователи измеряли уровень поддержки феминизма, анализируя мнения женщин по разным вопросам.

Предыдущие исследования показали, что негативное отношение к своей внешности может привести к депрессии и расстройствам пищевого поведения. Эта последняя работа показывает, что матери имеют большое влияние на дочерей, и если они будут придерживаться феминистических ценностей, то молодые девушки будут чувствовать себя лучше.

Психология,
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