Ученые объяснили, чем полезен феминизм

Учёные из Университета Джорджии рассказали, чем может быть полезен феминизм для женщин. Оказалось, что феминистки склонны более высоко оценивать своё тело и чувствовать себя лучше в связи с этим.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В новом исследовании пары дочерей и матерей феминисток лучше относились к своему телу и меньше стыдились своей внешности. Важно, что учёные не спрашивали участниц, считают ли они себя феминистками. Вместо этого исследователи измеряли уровень поддержки феминизма, анализируя мнения женщин по разным вопросам.