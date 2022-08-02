Зачем ходить к психологу, если вам кажется, что у вас нет проблем

Если вы обращаетесь за помощью, это вовсе не значит, что с вами что-то не так.

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Последние как минимум два года интерес к психологии в России неуклонно растёт. В мае 2022-го в поисковиках запросов «психолог» было почти 2,5 млн, а в июле 2020 — всего 1,4 млн. В социальных сетях появляются тысячи психологов, создаются даже специальные агрегаторы для поиска специалистов.

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Кажется, со многими ситуациями в жизни можно справиться и самостоятельно. Поговорить с друзьями или соседом — и всё пройдёт. Если у вас хорошие друзья или соседи, разговор с ними действительно поможет снять симптом. Но не причину. Только специально обученный человек поможет понять причины ваших трудностей и объяснит, как не повторить такие ситуации.

Внимание психолога направлено на то, что с вами происходит. А главная задача — сделать это понятным для вас и предоставить право решать, хотите вы это менять или нет. И затем помочь найти силы либо исправить состояние, либо принять его.

Что ещё вы получите от психолога, чего можете не получить от близких?

Непредвзятость и объективную оценку ситуации.

То, чего вам может не хватать в жизни: заботу, поддержку, внимание и т. д.

Безусловное принятие вас как личности.

Решение проблем и сложностей.

Иногда почувствовать себя лучше в плохой день помогают самые простые вещи. Какие именно — читайте в статье по ссылке.

С чем помогает разобраться психолог

У психически здоровых людей такое представление о мире: «я ок и мир ок». То есть и со мной всё в порядке, и с миром вокруг всё в порядке. Душевные муки и переживания возникают, когда люди начинают в этой картине мира сомневаться. Когда в глубине души появляются мысли: «Либо со мной что-то не так, либо с миром вокруг что-то не так».

Это очень глубокое внутреннее переживание, которое затем обретает форму запроса для психолога.

Какие проблемы помогает решать психолог

Сложности во взаимоотношениях, в семье

Невозможность найти подходящего партнёра, сложность построить близкие отношения, недоверие к окружающим. Часто такие люди на сессиях говорят «вот снова то же самое». Или «каждый раз одно и то же».

Это означает, что способ построения отношений какой-то не очень адаптивный и, похоже, не работает. Психолог поможет этот способ найти и посмотреть, можно ли его как-то изменить, чтобы отношения удалось построить.

Проблемы на работе

Работа не приносит радость, сил нет, отсутствие интереса к дальнейшей карьере, неуверенность в себе на текущем месте работы.

Поиск смысла жизни, экзистенциальные кризисы

Кризисы среднего возраста, глубокие вопросы и переживания о собственном месте в жизни, страх смерти и ощущение тотального одиночества.

Частые проблемы со здоровьем

Это может быть признаком психосоматических сложностей. Сталкиваясь с каким-то жизненным кризисом, многие уходят либо в психосоматику (когда душевные переживания проявляются в виде физических проблем), либо в зависимости.

Зависимости

С химическими зависимостями психолог справится только в тесной связке с психиатром. Но любые виды поведенческих зависимостей — это прерогатива психолога.

Здесь психолог ищет, как человек уходит от взаимодействия и контакта с миром через пристрастия.

Неудовлетворённость жизнью

Это максимально широкий запрос, однако и с ним работают психологи. В первую очередь необходимо сфокусировать человека, чтобы он понял, в чём именно заключается неудовлетворённость. Зачастую это невозможно увидеть без профессионального взгляда со стороны.

Травматичный опыт

Физическое или психологическое насилие в детстве, травматические эпизоды, смерть близкого человека, наблюдение смерти рядом. Часто эти чувства и переживания загоняются очень глубоко, и затем начинают «фонить» и мешать проживать наполненную и счастливую жизнь.

Депрессивные состояния

Ещё один запрос, который прорабатывается вкупе с психиатром. Грусть, тоска, апатия, отсутствие энергии — психолог знает механизмы формирования таких состояний и сможет помочь из них выйти.

Помните, обращение к психологу не означает, что с вами что-то не так. Не бывает людей, которые не сталкивались бы в жизни с трудностями. С некоторыми вещами просто невозможно справиться в одиночку. Невозможно, да и не нужно. Вы же не станете справляться в одиночку с зубной болью. Можно попробовать, но почему бы сразу не доверить это дело стоматологу?