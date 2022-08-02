Врач-невролог Евгений Мосин назвал 3 привычки, влияющие на уровень интеллекта. Об этом пишет Infox.ru. Выяснилось, что многочасовые бдения в социальных сетях постепенно лишают человека способности самостоятельно мыслить и анализировать ситуацию. А из-за излишней информационной нагрузки мы быстрее утомляемся, становимся рассеянными и забывчивыми.

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Вторая привычка – виртуальные друзья. Именно живое общение помогает формированию новых нейронных связей в нашем головном мозге, обеспечивая его развитие. В онлайн-режиме этого не произойдет.

Губительно отражается на интеллекте и стремление работать во время болезни или в состоянии сильной усталости или переутомления. Это незаметно убивает множество клеток, постоянно воспаляя мозг, и постепенно снижая когнитивные функции. В результате даже после выздоровления могут возникнуть проблемы с памятью и решению привычных задач.