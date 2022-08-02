Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

3 привычки, влияющие на уровень интеллекта

Нижегородская правда

Врач-невролог Евгений Мосин назвал 3 привычки, влияющие на уровень интеллекта. Об этом пишет Infox.ru. Выяснилось, что многочасовые бдения в социальных сетях постепенно лишают человека способности самостоятельно мыслить и анализировать ситуацию. А из-за излишней информационной нагрузки мы быстрее утомляемся, становимся рассеянными и забывчивыми.

3 привычки, влияющие на уровень интеллекта
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Вторая привычка – виртуальные друзья. Именно живое общение помогает формированию новых нейронных связей в нашем головном мозге, обеспечивая его развитие. В онлайн-режиме этого не произойдет.

Губительно отражается на интеллекте и стремление работать во время болезни или в состоянии сильной усталости или переутомления. Это незаметно убивает множество клеток, постоянно воспаляя мозг, и постепенно снижая когнитивные функции. В результате даже после выздоровления могут возникнуть проблемы с памятью и решению привычных задач.

Чтобы мозг отдыхал, а интеллект развивался, нужно делать перерывы в работе и меньше времени проводить в интернете.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители