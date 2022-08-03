Как следовать списку дел без чувства вины

Составление списков поможет проконтролировать динамику развития разных сфер жизни и добиться больших результатов. Но не выполнение задач из списка может вызвать чувство вины и никчемности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала кандидат психологических наук, доцент Московского института психоанализа, старший научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования» Татьяна Попова.
«Я считаю, списки нужны тем, кто хотел бы сделать свою жизнь более упорядоченной и добиться в чем-то результатов. Сразу хочу предупредить: если дела из списков не будут выполняться, будут множиться неприятные ощущения – чувства вины, неполноценности и никчемности. Это снижает самооценку, и тогда такие списки точно не принесут никакой пользы. Составляя списки, можно увидеть динамику – в чем вы продвигаетесь, а в чем стоите на месте. Есть матрица Эйзенхауэра, которую применяют для тайм-менеджмента. В ней распределяют приоритеты в делах по значимости – важно, срочно, не важно и не срочно. Поэтому перед тем, как вести списки нужно определиться, на какие сферы жизни хотите обратить внимание»,
- рассказала Попова.
По мнению эксперта, списки нужно разбить на 5-9 пунктов и начать необходимо с того, который делает вас наиболее счастливым или удовлетворенным жизнью. Первым пунктом стоят взаимоотношения. В список следует добавить то, что укрепит ваши связи и сделает ближе с другими. На втором месте – работа. Здесь необходимо разделить глобальные цели и текущие задачи.
«Например, написать статью, обзвонить клиентов – текущие задачи. А цель, допустим, стать начальником управления, Нобелевским лауреатом желательно разбить уже на подзадачи – маленькие реальные шаги, которые помогут идти в сторону мечты. Третья сфера – здоровье. Сюда можно включить: сходить к стоматологу, сделать check-up, записаться на тренировки и прочее. Не забываем о психологическом здоровье и благополучии»,
- посоветовала эксперт.
К тому же, список можно дополнить сферой обучения и развития, сферой развлечений, а также делами, которые мы часто откладываем, но сделать их все же необходимо, заключила специалист.