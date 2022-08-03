Как следовать списку дел без чувства вины

«Я считаю, списки нужны тем, кто хотел бы сделать свою жизнь более упорядоченной и добиться в чем-то результатов. Сразу хочу предупредить: если дела из списков не будут выполняться, будут множиться неприятные ощущения – чувства вины, неполноценности и никчемности. Это снижает самооценку, и тогда такие списки точно не принесут никакой пользы. Составляя списки, можно увидеть динамику – в чем вы продвигаетесь, а в чем стоите на месте. Есть матрица Эйзенхауэра, которую применяют для тайм-менеджмента. В ней распределяют приоритеты в делах по значимости – важно, срочно, не важно и не срочно. Поэтому перед тем, как вести списки нужно определиться, на какие сферы жизни хотите обратить внимание»,