5 способов избавиться от внутреннего «критика»

Учимся принимать себя.

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Нет ничего хуже, чем погружаться в пучину самокопания и разрушения самооценки. Однако это именно то, чем занимается огромная часть общества. Нас никто не может обидеть сильнее, чем мы сами, и психологи с этим согласны. Но как подавить внутреннего критика и начать относиться к себе с пониманием, проявляя любовь? Чтобы прояснить этот вопрос, мы обратились к специалисту.

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С какой интонацией вы обращаетесь к себе

Психологи часто говорят о том, что высказывая недовольство близким, мы неосознанно пытаемся сгладить углы, не преподнося информацию слишком жестко. Себя в такой ситуации мы, ка правило, не жалеем и не церемонимся, придумывая для себя самые обидные эпитеты. Есть неплохое упражнение: как только вам хочется себя в чем-то обвинить, пусть и заслуженно, подумайте, смогли бы вы сказать такое другу или близкому человеку? Будьте аккуратны в формулировках, особенно в отношении себя.

Больше юмора

Ничто так не помогает бороться с внутренним критиком, как самоирония. Да, довольно непросто относиться с юмором к ситуациям, которые выводят вас из себя, но нужно постараться. Чем легче вы будете относиться к неприятным моментам в своей жизни, тем тише будет говорить ваш внутренний критик. Важно помнить, что никто не идеален, а большинство проблем решается по нашему желанию.

Чьим голосом говорит ваш критик?

Как правило, излишне критичные к себе люди становятся такими не просто так. У многих из нас были ситуации в детстве, когда родители за что-то слишком сильно ругали, из-за чего могло развиться чувство вины, плавно перешедшее во взрослую жизнь. Какими бы взрослыми мы не были, нам всегда страшно разочаровать родителей, часто именно родительский голос в голове заявляет нам о том, что правильно, а что — нет. Подумайте, насколько вы зависимы от этого голоса?

Вас всегда есть кому поддержать

Наверняка вы вспомните ситуацию, когда ваши друзья были в корне не согласны с вашим отрицательным мнением о себе. Однако многим их нас свойственно думать о себе всегда хуже, чем мы есть на самом деле, и как видят нас окружающие. Все это говорит о нарушениях развития самооценки. Конечно, в такой ситуации не справиться без специалиста, однако начать вы можете с того, что сформируете группу поддержки вокруг — возьмите за правило прислушиваться к людям, которые дают вам позитивную и объективную оценку.

У вас точно есть положительные качества