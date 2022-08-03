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1 час назад

Психоаналитик рассказала о значении ночных кошмаров

РИА "ФедералПресс"

Психоаналитик Тереза Чунг рассказала, как ночные кошмары связаны с нашей психикой. Беспокойные сны – сигналы прислушаться к себе.

Психоаналитик рассказала о значении ночных кошмаров
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Кошмары означают, что в вашей текущей бодрствующей жизни есть чувства или ситуации, которые вам трудно принять и пережить самостоятельно»,

– говорит эксперт для The Sun.

Убийство

Если во сне происходит убийство или другие жестокие сцены, значит наш мозг начинает самостоятельную борьбу за жизнь и ментальное здоровье. Вероятно, в повседневной жизни человеку навязывают неожиданные изменения.

Апокалипсис

Апокалипсис во сне часто видели люди по всему миру во время пандемии. Чунг говорит, это вызвано чувством неопределенности. Человек боится, что все вокруг стремительно меняется.

Выпадение зубов

Это вовсе не про беременность, как считают в народе. Выпадение зубов во сне говорит о том, что человек переживает за свою внешность. Возможно, задумывается о старении или переживает внутренний гнев.

Кто-то тонет

Человек эмоционально перегружен.

Психология,
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