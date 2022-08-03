Как воспитать богатого ребенка даже в бедной семье

Социологи из Гарвардского университета выяснили, что люди, выросшие в семьях с низким доходом, имеют более высокую заработную плату, если у них в детстве были богатые друзья. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Для анализа авторы исследования использовали анонимные данные Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), принадлежащие 72,2 миллионам жителей США в возрасте от 25 до 44 лет, что составляет 84% населения США этой возрастной группы. Команда использовала алгоритм машинного обучения для определения социально-экономического статуса каждого человека, учитывая средний доход людей, живущих в том же регионе, возраст и пол человека, а также стоимость модели его телефона для оценки индивидуального дохода. Средний доход домохозяйств оказался близким к 58000$ в год.

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Затем исследователи разделили людей на тех, у кого доход был ниже или выше среднего. Если бы люди заводили друзей случайным образом, можно было бы ожидать, что у людей будет примерно поровну «бедных» и «богатых» друзей. Оказалось же, что у людей с низкими доходами лишь 38% их друзей имели доход выше среднего. Между тем, 70,6% друзей людей выше медианного СЭС также были частью той же группы. Объединив эти данные с информацией о географическом распределении богатых и бедных людей, авторы обнаружили, что более бедные дети с большей вероятностью будут иметь более высокие доходы во взрослом возрасте, если они родятся в районах, где у них высокие шансы завести богатых друзей.

Команда обнаружила также, что примерно половину экономического неравенства между двумя группами можно объяснить отсутствием взаимодействий. Это может быть связано с тем, что богатые и бедные дети живут в разных районах и учатся в разных школах, из-за чего не пересекаются.