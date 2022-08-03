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1 час назад

5 решений, которые необходимо принять, чтобы улучшить свою жизнь

Даша Краснова

Добиться гармоничной и комфортной жизни невозможно, если избегать трудных решений. "Рамблер" собрал пять идей, которые необходимо реализовать, чтобы стать счастливее. Они совсем не связаны с материальным достатком, но осуществить их тоже не просто. Психолог Ксения Гаврилова поделилась информацией об этом в своем Telegram-канале.

5 решений, которые необходимо принять, чтобы улучшить свою жизнь
Фото: unsplashunsplash

Простить себя

Простите себя за все ошибки, которые вы совершали. За упущенные шансы и потерянные контакты с людьми. Простите себя за то, что вы человек, а люди имеют право на ошибки.

Отпустить прошлое

Отпустите людей, которые никогда в вас не верили и не поддерживали. Отпустите тех, кто не отвечал взаимностью на ваши чувства. Попрощайтесь с бывшими, которые все еще присутствуют в вашей жизни, и людьми, которые тянут вас вниз.

Примите свое несовершенство

Не бойтесь того, что вы не вписываетесь в свой или чужой идеальный стандарт. Желание быть идеальным вызывает много тревог и страхов. А страх демотивирует нас и не дает двигаться к целям. Не позволяйте жизни проходить мимо, пока вы стремитесь к совершенству. Живите моментом.

Просите прощения

Научитесь просить прощения за то, что сделали что-то не так. Говорите о своих чувствах искренне. Раскайтесь перед теми, кого вы оскорбляли. И поговорите с теми, кого оставили. Даже запоздавшие слова прощения имеют смысл.

Верьте в себя

Примите тот факт, что люди будут критиковать и сомневаться в вас, но не прекращайте верить в себя. Боритесь за себя и отстаивайте свои границы в общении с коллегами или друзьями. Только вы знаете, какова ваша конечная цель.

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