Психолог раскрыл способы мирно разрешить любой конфликт

Во время спора нужно всегда сохранять внутреннее спокойствие и не унижать собеседника, уверен специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов. О других способах мирно разрешить любой конфликт он рассказал в интервью для «Вечерней Москвы».

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По словам Хакимова, конфликты преследуют человека на работе, среди друзей или в семье. Однако психолог уверен: споры не стоит воспринимать как нечто негативное, так как любое несовпадение во взглядах — отличная возможность глубже понять собеседника и усовершенствовать себя.

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Специалист заявил, что для преодоление любой конфликтной ситуации нужно хотеть ее разрешения, а это, подметил он, потребует немало усилий. Хакимов посоветовал четко обозначить собственную позицию в споре и дать возможность собеседнику сделать то же самое. Кроме того, по его словам, важно находиться в спокойном эмоциональном состоянии. Он подчеркнул, что не стоит пытаться унизить противоположную сторону или колко высказываться в ее адрес, ведь в таком случае, визави вынужден будет занять оборонительную позицию. Психолог объяснил, что на упреки собеседника лучше не отвечать, а «охладить голову» и затем рационально оценить ситуацию.

Пытаясь рационально разрешить конфликт, Хакимов порекомендовал оставаться честными. Он отметил, что если вранье спустя время вскроется, это повысит недоверие со стороны собеседника и помешает найти решение в проблемной ситуации. Психолог также пояснил, что в разговоре нужно проявлять активность, показывать заинтересованность и предлагать конкретные варианты разрешения спора. Упреки же, продолжил он, только обидят партнера и заставят его закрыться от откровенных разговоров.

В заключение психолог предупредил, что не каждый конфликт поддается решению. Если донести свою точку зрения до другой стороны не получилось, то он порекомендовал не воспринимать неудачу на свой счет, так как нельзя никого насильно в чем-то убедить.