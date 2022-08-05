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3 часа назад

Как произвести впечатление на собеседника правильной позой

Lenta.ruиещё 1

В разговоре нужно копировать жесты собеседника и чаще улыбаться, уверена психолог и кандидат медицинских наук Дайан Гранде. Способ произвести хорошее впечатление правильной позой она назвала в статье для Psychology Today.

Как произвести впечатление на собеседника правильной позой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Когда я начала изучать язык тела, я поняла, как много людей, включая меня, не осознают, что их язык тела сообщает другим»,

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— призналась Гранде.

По ее словам, многие жесты люди могут растолковать неоднозначно, что негативно отразится на процессе общения в целом. Например, неправильная поза может вызвать у собеседника подозрение, что его обманывают. Психолог рассказала о секретах правильной невербальной коммуникации в разных ситуациях.

Если человек стремится показать свою уверенность в разговоре, то Гранде посоветовала поддерживать с противоположной стороной зрительной контакт. Однако она подчеркнула, что не стоит слишком пристально вглядываться в собеседника: длительность визуального контакта с незнакомцами должна составлять не более трех секунд, и только по мере сближения это время увеличивается.

Психолог также призвала избегать «жесткой» позы. Сгорбленные плечи или слишком прямая спина выдают напряжение, которое указывает на беспокойство и растерянность, предупредила она. Кроме того, Гранде дала совет не класть руки в карманы и следить за походкой: нужно идти прямо и не слишком торопиться.

В случае, когда стоит задача вызвать в собеседнике романтический интерес, психолог призвала чаще улыбаться и «зеркалить» движения понравившегося человека. Например, если он кладет руки на стол или скрещивает ноги, то нужно сделать то же самое, а во время беседы нужно наклоняться в сторону визави и поддерживать долгий зрительный контакт глаза в глаза.

Чтобы продемонстрировать открытость к общению и дружелюбие, психолог порекомендовала улыбаться, держать руки на виду, а ладони открытыми. Она объяснила, что люди инстинктивно воспринимают закрытую позу как сигнал о враждебности. Гранде также дала совет не класть прямо между собой и другим человеком предметы, например, чашку кофе, телефон и очки, поскольку это создает ощущение барьера и выдает желание защититься от собеседника. Лучше складывать предметы чуть левее.

Психология,
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