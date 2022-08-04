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4 часа назад

Что делать, если вы забыли имя собеседника: 3 красивых способа выкрутиться

WomanHit.ru

Не стоит краснеть и переспрашивать сразу же. Действуйте хитрее.

Что красиво выкрутиться, если вы забыли имя собеседника
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Наверняка в вашей профессиональной жизни происходил подобный конфуз — встреча только началась, а вы уже не помните имя человека, который представился вам пять минут назад. Весьма неловкая ситуация. Но не спешите извиняться и переспрашивать имя — вы всегда успеете, для начала попробуйте выяснить имя своего собеседника другими способами.

Пригласите к разговору третьего

Довольно хитрый способ, и невероятно эффективный. Если вы общаетесь в расслабленном режиме, например, на фуршете или другом мероприятии, где можно общаться сразу с несколькими людьми, просто пригласите своего знакомого или коллегу присоединиться к разговору. Ваш знакомый представится и человеку ничего не останется, как повторить свое имя. В этот раз попытайтесь, наконец, его запомнить, а лучше — запишите.

Попросите записать контакты в ваш телефон

Еще один изящный способ избежать конфуза — попросить собеседника оставить свои контакты, но пусть он сам запишет их в ваш телефон. С одной стороны, это расположит к вам человека, который будет думать, что вам действительно важно оставаться с ним на связи, а с другой — вы точно будете знать, как пишется имя, особенно если он довольно сложное и необычное. Кстати, этот способ идеален, если вы работаете в международной компании, где множество людей с трудно произносимыми именами.

Попросите адрес электронной почты

Если нет возможности дать телефон, просим адрес электронной почты. Скорее всего, вам дадут деловой адрес, а в нем, как правило, есть контактные данные. К слову, не все любят делиться номерами телефона, так как звонки могут отвлекать, к этому выводу пришли американские ученые, проводившие опросы среди тысячи американских предпринимателей.

Психология,
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