Что такое финансовая измена и как справиться с ней

Каждой из нас знакомо понятие физической или эмоциональной измены. Но мало кто знает о том, что неверность бывает также финансовой. Подробнее о том, что это такое – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Сцены из супружеской жизни" Кадр из фильма "Сцены из супружеской жизни"

Финансовая измена способна подорвать доверие не хуже, чем интрижка на стороне. Данным термином специалисты обозначают неверность, связанную с деньгами. Например, когда партнер скрывает истинную стоимость крупной покупки, в тайне берет кредит или имеет "заначку", о которой вторая половина ничего не знает.

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В 2018 году ученые провели исследование, в котором приняли участие 414 человек. В ходе работы специалисты выяснили, что половина респондентов действительно утаивает от своих партнеров различную информацию, связанную с финансами. Вдобавок к этому, только 27% считают, что обманывают своих возлюбленных. Остальные же не согласны с тем, что финансово изменяют супругам.

По мнению экспертов, такое поведение провоцируют неумение грамотно общаться и острое желание избежать конфликтов:

"Если кто-то утаивает расходы, то, скорее всего, он утаивает и чувства",

– подчеркнули авторы исследования.

партнер скрывает кредитную историю

он не рассказывает о своих покупках

партнер избегает обсуждения долгов, кредитных карт и финансов

он зависим от алкоголя, запрещенных веществ или азартных игр

мужчина берет кредиты и не рассказывает об этом Существует несколько "звоночков", которые помогут распознать финансовую измену:

Чтобы избежать финансовой неверности, специалисты советуют поднять тему денег еще на старте отношений. Это может быть весьма неловкий разговор, но, если вам удастся конструктивно поговорить, вы сможете избежать неприятных ситуаций в дальнейшем, а еще сблизитесь друг с другом.

Если же вы уже выяснили, что партнер нечестен с вами, не бросайтесь на него с криками и обвинениями. Для начала стоит попробовать откровенно поговорить – выяснить, почему партнер поступил так и договориться, какие правила относительно денег вы устанавливаете в отношениях.

Другой совет, который дают авторы исследования – заведите привычку ежемесячно обсуждать свои расходы и делиться финансовыми целями. Это позволит вам еще более открыто говорить о деньгах с возлюбленным, а также поспособствует вашей финансовой грамотности.