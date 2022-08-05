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2 часа назад

4 признака, что у мужчины кризис среднего возраста

Мира Маркина

Если ваш партнер начал вести себя странно и отстранился, это еще не значит, что у него появилась любовница. Вполне возможно, что мужчина переживает кризис среднего возраста. Подробнее о том, какие признаки указывают на это – в материале "Рамблера".

4 признака, что у мужчины кризис среднего возраста
Фото: Кадр из фильма "Бойцовский клуб"Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Рискованное поведение

В 40-50 лет многих мужчин посещает мысль о грядущей старости, и они начинают опасаться, что упустят шанс совершить что-то незабываемое. Этот страх толкает их на приобщение к экстремальному виду спорта или на опасные авантюры, успех которых крайне сомнителен.

Смена ориентиров

Кризис среднего возраста нередко провоцирует желание кардинально изменить свою жизнь. Например, успешный бизнесмен может продать предприятие и стать музыкантом, а закоренелый житель города бросить все и переехать в деревенскую глушь.

Сравнение с другими

Мужчина постоянно сравнивает себя с коллегами и друзьями, рассказывая, на каких машинах они ездят, куда отправляются в отпуск и в каких ресторанах ужинают. При этом эти сравнения всегда не в пользу вашей второй половинки.

Ностальгия

Будучи убежденным, что лучшие годы позади мужчина начинает вспоминать прошлое и тосковать по нему. Он начинает регулярно просматривать старые фотографии, доставать с чердака давно забытые вещи и расставлять их по дому, а еще налаживать связь с людьми, с которыми не общался уже очень давно.

Психология,
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