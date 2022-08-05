Почему не нужно бороться с зависимостью от гаджетов

Попытка побороть зависимость от гаджетов может превратиться в борьбу с самим человеком. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-психотерапевта Александра Федоровича.

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Специалист усомнился в существовании подобного диагноза и сообщил, что сейчас в социуме делают все возможное для привлечения внимания людей к интернет-сфере.

"Зависимость – это только химия, а все остальное, если мы говорим про психологию, тогда зависимость вообще всех и от всего",

– сказал врач.

Федорович отметил, что любой изготовитель электроники предлагает потребителю смартфон с уже установленными играми и мессенджерами. Из-за этого происходит взаимодействие человека с программами, что повышает уровень втягивания в интернет-пространство.