Почему не нужно бороться с зависимостью от гаджетов

Попытка побороть зависимость от гаджетов может превратиться в борьбу с самим человеком. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-психотерапевта Александра Федоровича.
Специалист усомнился в существовании подобного диагноза и сообщил, что сейчас в социуме делают все возможное для привлечения внимания людей к интернет-сфере.
"Зависимость – это только химия, а все остальное, если мы говорим про психологию, тогда зависимость вообще всех и от всего",
– сказал врач.
Федорович отметил, что любой изготовитель электроники предлагает потребителю смартфон с уже установленными играми и мессенджерами. Из-за этого происходит взаимодействие человека с программами, что повышает уровень втягивания в интернет-пространство.
По словам врача, люди не могут противостоять зависимости, как бы они этого не хотели.