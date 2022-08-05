Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Почему не нужно бороться с зависимостью от гаджетов

Москва24

Попытка побороть зависимость от гаджетов может превратиться в борьбу с самим человеком. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-психотерапевта Александра Федоровича.

Почему не нужно бороться с зависимостью от гаджетов
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Специалист усомнился в существовании подобного диагноза и сообщил, что сейчас в социуме делают все возможное для привлечения внимания людей к интернет-сфере.

"Зависимость – это только химия, а все остальное, если мы говорим про психологию, тогда зависимость вообще всех и от всего",

– сказал врач.

Федорович отметил, что любой изготовитель электроники предлагает потребителю смартфон с уже установленными играми и мессенджерами. Из-за этого происходит взаимодействие человека с программами, что повышает уровень втягивания в интернет-пространство.

По словам врача, люди не могут противостоять зависимости, как бы они этого не хотели.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители