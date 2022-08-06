Как избежать неловких пауз в разговоре

Каждый из нас попадал в такую ситуацию, когда во время общения с некоторыми людьми возникало неловкое молчание. Обычно это происходит во время разговора с собеседниками, которых мы точно не можем назвать близкими, например с начальством или соседом. После главного вопроса «Как дела?» наступает та самая неловкая пауза, когда люди начинают рассматривать потолок или увлеченно проверять телефон. Как избежать неудобной паузы и выкрутиться из создавшейся ситуации, рассказывает музыкант и певец Руслан Богатырев.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Не паникуйте

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Стараясь избежать неловкого молчания, нередко люди начинают говорить первое, что придет в голову. Зачастую минутой позже они ругают себя за неуместную откровенность, но мгновение уже упущено. Если в вашем разговоре наступила длинная пауза, не паникуйте. Подумайте вот о чем: ничего страшного не произошло.

Сосредоточьтесь не на минутной заминке, а на подходящей теме для разговора. Как только вы расслабитесь и перестанете лихорадочно соображать, что бы такого сказать, подсказка сразу же обнаружится.

Цепляйтесь за подвернувшийся повод

Отличным поводом для продолжения разговора может стать что угодно или кто угодно: например, собака начальника или маленький ребенок соседки. Даже если вы не собираетесь заводить домашнего питомца или пополнять семейство. В первом случае можно поинтересоваться у босса, насколько неприхотливы пекинесы в быту и чем их кормить. Во втором случае — узнать у соседки, где она купила такой красивый костюм для сына, сославшись на предстоящий день рождения племянника.

Проявляйте креатив и ищите поводы, чтобы избежать неловкого молчания. Если не обнаружили ничего подходящего, похвалите стрижку или прическу собеседника и узнайте, какой салон он посещал, а дальше все зависит от вашей фантазии.

Ищите что-то общее

На торжественном мероприятии всегда можно найти общие темы при разговоре с малознакомым человеком, случайно оказавшимся рядом. Например, похвалить оформление зала или узнать, кем приходится ваш новый знакомый виновнику праздника.

Если стоите в очереди к доктору и случайно разговорились со стоящей рядом тетушкой, просто развивайте «медицинскую» тему. Застряли в лифте с соседом с пятого этажа? Отлично, можете обсудить слабую работу вашей управляющей компании или, наконец, познакомиться.

Задавайте правильные вопросы

Если так случилось, что вы вынуждены поддерживать разговор с малознакомым человеком, задавайте ему правильные вопросы, которые требуют развернутого ответа. Почувствуйте разницу между «Вы тоже живете в нашем доме?» и «Я переехала сюда год назад, но уже так привыкла к этому району, а вам как здесь?». Поощряйте человека к развернутому ответу и озвучиванию своего мнения.

Если собеседник все равно слишком лаконичен, задавайте наводящие «почему», только не перегибайте палку, чтобы не выглядеть навязчиво.

Задействуйте смежные темы

Чтобы понять, что можно сказать в нужный момент, мы должны внимательно слушать собеседника. Только тогда можно ввернуть в разговор нужные фразы и затронуть новые темы, например «Мне, конечно, нравится пиццерия рядом, но лично мы с семьей часто ездим в другое местечко, где есть специальная комната для детей».

Таким способом легко постоянно поддерживать разговор и ловко занимать неловкие паузы свежей информацией.

Не говорите общепринятыми клише

Если вы традиционно обсуждаете погоду в начале беседы и отвечаете на вопрос «Вы как?» фразой «Дом — работа — дом», не удивляйтесь длинным паузам в общении. За такие клише порой сложно «зацепиться» и развить разговор дальше. Чтобы быть по-настоящему интересным собеседником, нужно уметь говорить на самые разные темы, отсюда вытекает необходимость развиваться и быть в курсе последних новостей.