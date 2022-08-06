Как бороться с тревожностью

— Очень важно проанализировать, что конкретно в отношениях пугает, стыдит. Это чувство отправляет в детство — нужно найти, куда именно. Просто отношения важно выстраивать так, чтобы они доставляли удовольствие, а не пугали и вгоняли в стресс. Если человек выстраивает отношения, которые постоянно держат его в тонусе и страхе, это всегда четко указывает на наличие детской травматизации. С этим нужно работать: прийти на семейную или личную психотерапию и разобраться со своей проблемой, — заключила Наумова.