Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
28 минут назад

Россиянки назвали самые привлекательные качества в мужчинах

Lenta.ruиещё 1

Женщины в России перечислили самые привлекательные качества в мужчинах. Результаты исследования сервиса «Работа.ру» приводит РИА Новости.

Россиянки назвали самые привлекательные качества в мужчинах
Фото: UnsplashUnsplash

Большинство опрошенных (68 процентов) назвали интеллект главным достоинством в мужчине. Также 64 процента респонденток посчитали, что в мужчинах важны честность и верность, а 52 процента добавил к этому и хорошее чувство юмора.

Менее половины, 32 процента женщин, заявили, что им важно, чтобы их партнер получил высшее образование. Также женщины не уделили особого внимания спортивной форме мужчин — только 33 процента сообщили о том, что обращают внимание, занимается ли мужчина спортом и следит ли он за собой.

Ранее сексолог Алия Королева перечислила, по каким главным критериям в голове мужчины складывается образ идеальной женщины. На процесс формирования типажа в течение жизни влияют различные факторы, в том числе и воспоминания из детства.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители