Топ 5 советов, как избавиться от абьюзера

Практические лайфхаки от семейного психолога Ольги Романив и напоминает, что процесс ухода от абьюзивных отношений достаточно долгий

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Близкие отношения с абьюзером, как правило, сказываются на нескольких моментах: это, в первую очередь, снижение самооценки из-за психологических (претензии, оскорбления, унижения, манипуляции) и нередко физических действий партнера, как следствие наступает разочарование в себе и в возможности построения нормальных отношений — отсюда вытекают потеря интереса к противоположному полу, повышение тревожности, появление депрессивного состояния. У некоторых представительниц прекрасного пола наблюдается даже снижение иммунитета, появление проблем в эндокринной сфере, наличие лишнего веса.

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Если на основании собственных суждений, вы можете констатировать у себя перечисленные выше последствия отношений с абьюзером, то начать можно с того, чтобы 1) перестать подстраиваться под партнера в желании ему угодить. Такая перемена в поведении заставит абьюзера крепко задуматься о происходящем и даже заподозрить вас в том, что вы его «больше не любите». Но нужно быть готовой, что у партнера подобное поведение вызовет резкое отторжение, и он будет всячески пытаться вернуть «бразды правления» в свои руки.

Еще один отлично работающий способ — это 2) постепенно дистанцироваться от партнера. Стараться поменьше рассказывать о себе, по минимуму делиться новостями и переживаниями. Со временем можно постараться также снизить уровень общения — больше заниматься своими делами, найти хобби и т. д. Подобные нотки в вашем поведение партнер начнет считывать, как охлаждение, что также скорей всего вызовет у него протест и желание вернуть все, как было.

Также не забудьте о том, чтобы 3) перестань доверять партнеру. Любой абьюзер — это человек, который достаточно часто врет, поэтому женщина, имеющая отношения с подобным индивидуумом, не раз могла в этом убедиться на собственном опыте. Он может обещать, что больше не будет, но ведет себя всегда одинаково, и из раза в раз вы в этом убеждаетесь вновь и вновь. Неоднократная ложь близкого человека неплохо отрезвляет и без какой-либо помощи постепенно снижает уровень доверия к человеку. Ваша задача вытащить это недоверие на поверхность, осознать, что вы этому человеку уже давно не верите.

Старайтесь жить более осознанно — 4) задавайте себе вопросы по поводу поведения партнера: нравится ли вам то, что он вам говорит или делает, почему так происходит, действительно ли о таких отношениях с мужчиной вы мечтали изначально, заслуживаете ли вы подобного отношения от близкого человека?

5) Учитесь проявлять здоровый эгоизм — другими словами, ставить свои интересы, желания, а также психическое и физическое здоровье на первое место. Здоровый эгоизм — это шаг в сторону выстраивания личных границ: никакому абьюзеру такое поведение не понравится, и он скорей всего сам захочет от вас сбежать к той, которая его будет его «больше ценить».