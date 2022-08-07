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1 час назад

Психологи выяснили, как спокойная музыка влияет на мышление

Газета.Ruиещё 1

Расслабляющая фоновая музыка снижает частоту сердечных сокращений и дыхания, что положительно сказывается на когнитивной деятельности, выяснила международная группа специалистов во главе с психологами из Университета Южной Дании. Об этом они рассказали в статье в журнале Journal of Cognitive Enhancement.

Психологи выяснили, как спокойная музыка влияет на мышление
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи разделили 108 добровольцев на четыре группы, три из которых слушали джаз, фортепианные композиции и лоу-фай (жанр, для которого характерны низкое качество записи и джазовые аккорды), а четвертая, не слушавшая ничего, была контрольной. На протяжении трех дней ученые измеряли у участников исследования пристальность внимания и склонность отвлекаться, а также частоту дыхания и вариабельность сердечного ритма — как во время прослушивания музыки, так и после. Затем участники самостоятельно слушали музыку регулярно на протяжении трех недель.

Контрольные тесты показали, что у тех, кто слушал музыку, независимо от жанра, понизилось время реакции, а также замедлились дыхание и сердцебиение — как по сравнению с контрольной группой, так и по сравнению с их собственными результатами в начале эксперимента.

В дальнейшем ученые предлагают изучить влияние других жанров музыки — более ранние исследования показывали, что музыка может ухудшать когнитивную деятельность, но, возможно, дело не в музыке как таковой, а в отдельных ее характеристиках. Также не исключено, что влияние связано с тем, насколько человеку вообще нравится музыка.

Психология,
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