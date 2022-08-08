Кто такой абьюзер?

Абьюз является одной из наиболее опасных проблем в отношениях. Насилие может проявляться в любом виде: под прикрытием заботы о жертвах абьюзеры ввергают их в абсолютную зависимость. Эмоциональное, сексуальное, финансовое и физическое насилие — основные рычаги в их руках. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире подвергалась сексуальному или физическому насилию — чаще всего со стороны партнера. Многие жертвы в полной мере осознают произошедшее и пережитое уже после окончания абьюзивных отношений. Как распознать абьюз, кто такие абьюзеры и как быть жертвам насилия — разбиралась «Лента.ру».

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Кто такие абьюзеры?

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Долгое время тема абьюза и насилия считалась табуированной: обсуждать конфликты в отношениях было не принято — особенно этому противилось зависимое от мнения окружающих старшее поколение, призывающее не выносить сор из избы. Терпеть дурное отношение к себе считалось правильным и почетным: именно терпение и стремление сохранить отношения любой ценой преподносились как мудрость. В нынешнем общественном понимании случаи насилия, освещаемые в СМИ, также зачастую воспринимаются как ужасная диковинка.

Часто люди предполагают, что насилие свойственно скорее неблагополучным семьям, однако это вовсе не так. Абьюзеры, то есть люди, принуждающие жертв к желаемому поведению, могут быть очень обеспечены, иметь большую и кажущуюся крепкой семью, могут иметь хорошее образование и высокий социальный статус. К тому же из-за недостаточной изученности вопроса и относительно малого освещения проблемы жертвы порой не в состоянии оценить положение дел: ситуация списывается на сложный характер партнера, его конфликтность, замкнутость и многое другое.

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По словам психолога Алены Лажинцевой, между обычными ссорами и конфликтами, которые нормальны в человеческих отношениях, и абьюзом существует ощутимая разница. «В отличие от конфликтов и ссор, в отношениях при абьюзе роли и наличие власти всегда четко распределены. Жертва не сможет стать абьюзером в этих же отношениях», — заключает она. В целом у людей, выступающих в роли абьюзеров, как правило, отсутствуют эмпатия (при этом может быть полностью доступно понимание и распознавание чужих эмоций), уважение к границам другого человека и умение их соблюдать, но есть желание контролировать, властность.

Распознать абьюз на ранней стадии отношений крайне сложно. Все присущие абьюзеру качества могут не проявляться на этапе начала отношений, когда люди только учатся существовать вместе и стремятся произвести хорошее впечатление.

Никто, вступая в отношения, не говорит: через год я буду запрещать тебе общаться с друзьями и начну бить тебя; все надеются на лучшее. Абьюзивные отношения и не начинаются мгновенно. Такие звоночки зачастую выглядят (особенно в начале) как забота — партнер как будто стремится всюду и всегда быть рядом, заботиться о безопасности любимого. Единственный критерий — это ваш комфорт. Если вам кажется, что что-то не так — обсудите это с партнером. Если ваши чувства обесценивают, отрицают, вас обвиняют — это весьма конкретные звоночки

Абьюз — это не ссора

Организация Объединенных Наций еще в 1993 году определила суть абьюза в отношении женщин. В «Декларации об искоренении насилия в отношении женщин» насилие определяется как «любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, включая угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или в личной жизни».

Чаще всего в контексте абьюза говорят именно о женщинах, так как число жертв среди них существенно выше: почти треть всех женщин в возрасте от 15 до 49 лет по крайней мере единожды подвергалась сексуальному абьюзу или физическому насилию со стороны партнера. В условиях карантина и введенного в 2020 году режима самоизоляции ситуация существенно ухудшилась — в некоторые месяцы фиксировался 200-процентный рост преступлений в семье.

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Случаи эмоционального насилия всегда оставались несколько за кадром, однако их последствия ничуть не легче, чем от физических посягательств. Люди, которые страдают от эмоционального насилия, могут испытывать вполне реальные проблемы, среди которых — спутанность сознания, страх, трудности с концентрацией внимания и неуверенность в себе, а также ночные кошмары, боли и учащенное сердцебиение. Долгосрочные последствия — тревога, бессонница и даже социальная изоляция.

Согласно исследованию, проведенному лондонской компанией Three Hands, абьюз редко проявляется в единственной форме: принуждение жертвы к чему-либо часто идет об руку с угрозами, запугиванием, экономическим давлением. Предполагается, что 95 процентов жертв насилия не в состоянии заметить установившуюся над ними власть как раз из-за комплексности воздействия.

В таких случаях абьюз выходит из-за закрытых дверей квартир и домов: несмотря на то что объекты абьюза молчат о происходящем, их жизнь полностью меняется — они не могут полноценно работать, вынуждены постоянно выискивать средства, контролируемые партнером, или устают от ухода за детьми и домашних хлопот, которые в полной мере на них взваливает абьюзер.

Алена Лажинцева подтверждает, что чаще всего люди, которые занимают позицию абьюзера, пытаются вызвать чувство вины у своей второй половины, объясняя все свои поступки благими мотивами, а их доводы могут быть весьма рациональными. «Если вам стыдно за то, что вы испытываете постоянный дискомфорт в отношениях, — скорее всего, ваши отношения ненормальные», — поясняет психолог. Абьюз начинается там, где заканчивается комфорт.

Иногда абьюз не связан с прямыми угрозами и явным контролем. Могут насторожить и другие более тонкие сигналы: осуждение точки зрения человека без попытки ее понять, частый сарказм, насаждение чувства вины, навязчивые указания на то, как партнеру следует себя вести и чувствовать. Доктор Андреа Бониор, автор нескольких книг по психологии, составила следующий список признаков абьюза:

мониторинг и контроль поведения партнера, в том числе его трат;

угрозы безопасности человека, его близким или имуществу;

постоянная критика;

унижения или попытки пристыдить;

изоляция партнера от близких;

газлайтинг — сомнения в адекватности и компетенциях партнера, даже в базовом восприятии жизни;

внушение неуверенности в себе;

патологическая ревность;

передразнивания и насмешки;

препятствование в достижении личных или профессиональных целей.

Эмоциональные качели — один из возможных признаков абьюза. Бывает, что пары, которым хочется острых ощущений, могут специально устраивать бурные ссоры, заканчивающиеся не менее бурными примирениями, при этом их отношения нельзя назвать абьюзивными. Но если ваш партнер сознательно то сокращает, то резко увеличивает дистанцию между вами, в один день осыпает подарками, а в другой день отказывается разговаривать без видимых на то причин, и вам от этого некомфортно, а он это видит и ничего не хочет с этим поделать, это повод задуматься.

В ссорах мы тоже можем чувствовать дискомфорт, однако мы ссоримся с целью изменить ситуацию. Мы хотим, чтобы партнер изменил свое поведение, или хотим понять его мотивы и изменить свое отношения. Если поведение партнера вам доставляет дискомфорт, разговоры о котором не приводят к изменениям — или после них вы чувствуете вину и начинаете думать, что это только вы не правы, — то это повод быть внимательнее к своим чувствам. Если забота партнера не приносит вам ощущение безопасности, не приносит вам удовольствия — то является ли это заботой? Простой пример: если вы ненавидите кофе, а ваш партнер каждое утро в последние полгода встает на полчаса раньше и приносит вам чашку превосходного свежесваренного кофе в постель — является ли это заботой о вас?

Как правило, в межличностных отношениях люди опираются на опыт собственной жизни и особенно взросления. Работа над собой помогает измениться, но базово человек продолжит ориентироваться на поведение значимых для него близких — например, родителей. Если человек вырос в семье, где отношения строились на контроле, он может ориентироваться на этот опыт.

«Чаще всего людям, занимающим позицию абьюзера, важно контролировать своих партнеров. Контролировать для них легче и безопаснее, чем договариваться и строить равноправные отношения», — заключает Алена Лажинцева. Специалисты сходятся во мнении, что, находясь внутри отношений, ощутить границы нормы и их пересечения бывает очень сложно. В таких ситуациях лучше обратиться за помощью к психологу или близкому человеку, которому доверяете.

Кто может стать жертвой абьюзера?

Жертвой абьюзера может стать любой человек вне зависимости от уровня достатка, образования и социального статуса. Безусловно, некоторые категории людей более уязвимы: например, находящиеся в зависимости от абьюзера (например, абьюзер — единственный работающий человек в семье, он сконцентрировал все ресурсы в своих руках) или мало контактирующие с семьей и друзьями.

Также в группе риска находятся пожилые и люди с тяжелыми заболеваниями, которые легко попадают под полный контроль опекунов, — ситуация отягощается тем, что они склонны молчать о переживаемых проблемах. Остановить абьюз в отношениях крайне трудно.

Самые распространенные причины замалчивания проблемы среди жертв:

желание сохранить семью любой ценой;

ощущение себя нужным для абьюзера;

страх перед общественным осуждением;

нежелание обременять близких своими проблемами;

страх перед любым проявлением себя — словом или делом;

чувство вины, навязываемое абьюзером;

непонимание и незнание, как быть после разрыва;

ощущение, что ты не заслуживаешь помощи;

страх перед возможными неприятностями;

семейное отношение к жестокости как к норме;

навязанное желание сохранить семейную тайну;

стремление защитить абьюзера;

высокий статус абьюзера в обществе;

уверенность, что никто не поверит в историю абьюза.

Каждый человек имеет право на безопасность и свободу выбора. Однако человек, оказавшийся под влиянием абьюзера, должен сам найти ответ на вопрос — давать ли шанс партнеру. Изменить партнера невозможно, если он сам не захочет меняться.

Если человек, который привык занимать позицию абьюзера, сам хочет измениться, работает над собой, обращается за помощью к специалистам, — тогда возможны изменения, но этот процесс будет занимать достаточно длительное время.

В отношениях важно проговорить границы дозволенного — что допустимо, а что нет — и придерживаться их. Другое дело, что и людям, которые попадают в позицию жертвы, тоже бывает сложно строить и удерживать свои личные границы (ведь именно их прогибает и ломает абьюзер). Только одних обещаний недостаточно; обещания и клятвы — одно из «любимых» оружий абьюзеров

Как противостоять абьюзеру и нужно ли это делать?

Частой ошибкой жертв абьюза становится мнимая забота об абьюзере. Они испытывают чувство ответственности за насильника вкупе с колоссальным страхом перед ним и из-за этого боятся его задеть (нередко такие опасения оправданы).

«Чаще всего люди, привыкшие все контролировать, не согласны так просто отпустить своего партнера — и в ход могут пойти уговоры, клятвы, обещания, а также и угрозы, преследование, физическая агрессия. И жертва насилия не может брать на себя миссию и задачу быть “экологичной” в своем желании прекратить отношения. Для человека, который попал в абьюзивные отношения, важно заботиться о своей физической и психологической безопасности», — заключает Алена Лажинцева. В случае угроз необходимо обращаться за помощью в правоохранительные органы, специальные фонды, к близким людям.

Если жертва решила уйти от абьюзера, ей необходимо в первую очередь подготовиться эмоционально, чтобы не остановиться в первом же шаге от насильника. Некоторые специалисты считают, что будет нелишним проанализировать и выписать все свои чувства от пережитого, перечислив особенно неприятные конкретные ситуации. Это поможет укрепиться в решимости уйти, когда абьюзер вновь начнет манипулировать жертвой, чтобы заслужить ее доверие.

Важно также понять, что абьюзивные отношения — вина не жертвы, а абьюзера, и что он не будет меняться лишь по ее просьбе. Также важно приготовиться к тому, что переживать разрыв будет трудно.

Любые отношения — в том числе абьюзивные — сложно и больно прекращать. Если человек был жертвой, он особенно уязвим для чувства вины. Если вы чувствуете, что вам сложно и плохо, вы плохо справляетесь с вашими переживаниями, вам не становится легче — то да, стоит обратиться за помощью. И если вы чувствуете вину — вам стоит обратиться за помощью. Вина чаще всего мешает нам защищать свои границы. Но помните, что грустить при разрыве — это нормально. Даже если отношения были абьюзивными

Жертве абьюза также важно проработать пути отхода — как логистически, так и юридически, если это необходимо. Абьюзеру будет трудно отпустить жертву, он может пойти на многое, включая клевету и слежку. Особенно это может быть опасно, если у него есть доступ ко всем гаджетам и электронным аккаунтам, которые он ранее получил в порыве «заботы».