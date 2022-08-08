Психолог рассказал о приемах борьбы с тревогой

Справиться с тревогой помогут дыхательные практики, уверен клинический психолог, руководитель по организационному развитию «Группы T1» Вячеслав Москвин. Об этом и других эффективных приемах для борьбы с паникой он рассказал «Ленте.ру».

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Психолог отметил, что многих людей пугает непредсказуемость будущего, и, чтобы преодолеть тревогу перед неизвестным, он посоветовал сосредоточиться на настоящем.

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«Мы не живем в будущем, мы живем сейчас. И то, что человек не знает, что случится с ним завтра — великое благо», — подчеркнул Москвин.

Он объяснил, что человек в силах лишь оценивать вероятность негативных событий и действовать так, чтобы их избежать. Для этого можно выписать все незакрытые задачи, расписать план их решения, а также придумать, как в случае чего, снизить риск негативных последствий.

Психолог заявил, что главный источник тревоги — неопределенность, страх перед которой можно преодолеть с помощью простой методики: дать волю фантазии и представить дальнейшее развитие пугающей ситуации во всех подробностях.

Главное, в процессе практики, также продумывать собственное поведение при разных исходах ситуации, дополнил он.

Чтобы остановить тревогу в минуты паники, психолог порекомендовал выполнять дыхательные упражнения, например, дышать «по квадрату».

«Представьте или нарисуйте и поочередно по четыре секунды смотрите на углы квадрата: первый угол вдох — второй угол задержка дыхания — третий угол выдох — четвертый угол задержка дыхания», — объяснил он.

Не менее полезна будет техника «заземления», уверен Москвин: «Посмотрите вверх, потом вокруг себя, стараясь заметить все, что находится вокруг. Опуститесь на пол, постарайтесь сосредоточить внимание на физических ощущениях в тех частях вашего тела, которые касаются пола».

Психолог также призвал награждать себя даже за самое маленькие достижения и чаще давать волю чувствам и эмоциям. Он отметил, что негативные эмоции — это неотъемлемая составляющая жизни, а слезы или злость дают организму хорошую функциональную разрядку.