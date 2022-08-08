Горе от ума: как наш мозг нас обманывает и что с этим делать

Мы вспомнили, что все проблемы в голове, и решили с этой головой разобраться.

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Если вы довольны своей жизнью, в которой сбылось все, о чем мечталось, и даже больше, закрывайте эту статью. «А вот если вы только на пути к «жизни мечты», хватит надеяться на собственный мозг», — считает психолог и гештальт-терапевт Анастасия Криницына. Она уверена, что мозг не любит напрягаться и часто предлагает нам самый простой способ решения проблемы. Предлагаем взяться за его «перевоспитание» и заставить его работать эффективнее: собрали и обезвредили самые частые ловушки, в которые можно попасть из-за особенностей мышления.

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Мысленная жвачка

Профессор Гарвардского университета Даниэл Т. Гилберт выяснил, что 46% времени своей активной жизни люди витают в облаках. Но не совсем: вместо того чтобы строить воздушные замки, мы мысленно перемалываем незавершенные отношения с бойфрендом, пытаемся решить проблемы на работе и вспоминаем старые обиды. То еще удовольствие, короче.

Как избавиться

Возьмите лист бумаги и выпишите все страхи и незавершенные гештальты. Затем перепишите их в два столбика. В первый занесите недоделанные дела. Берите календарь и вносите их туда. Теперь о них можно не переживать! Во второй столбик «переселите» недодуманные проблемы (мысли о прошлом, будущем и разные переживания). Поделите их на бесполезные (это, например, рассуждения о мире во всем мире и другие философские блуждания) и требующие осмысления. Первую часть оставьте продвинутым мыслителям и смело вычеркните их из списка......а со второй давайте поработаем. Допустим, вы думаете, что зря расстались с бывшим. Запишите все ошибки в этих отношениях и выводы, которые вы из них извлекли. Да, может, вы чего-то пока не знаете, успокойте себя так: «на этом этапе это вся информация, которая у меня есть, как только появится новая, я подумаю об этом снова». Таким же способом переварите остальные проблемы из списка. Вуаля!

Ложный вывод Монте-Карло

18 августа 1913 года в одном из казино на Средиземноморском побережье случилась забавная штука. В одной игре в рулетке черное выпало 10 раз подряд. «Уж на одиннадцатый раз точно повезет!» — думали люди, ставили на красное и ошибались еще шестнадцать раз. В ту ночь казино обогатилось на миллионы франков. Логика такого позитивного настроя игроков проста, как песни Ольги Бузовой: мы верим, что чем чаще выполнять одно и то же действие, тем быстрее будет желаемый результат.

Как избавиться. К сожалению, ни монетка, ни шарик рулетки не обладают памятью, а все попытки «поймать удачу за хвост» никак не связаны между собой. Так что, играя в азартные игры, забудьте про справедливость, вспомните теорию вероятностей, а еще лучше берите с собой сумму, которую не жалко профукать.

Стокгольмский синдром покупателя

Ура! Вы опередили ту девушку в голубой футболке и первой ухватили неоновые туфли. И пусть они немного жмут и совсем не сочетаются с вашим гардеробом, покупка все равно вышла удачной. В коридоре яркий цвет точно не затеряется, да и ваши фото в новенькой паре будут что надо. Не зря же вы их покупали за двадцать-то тысяч. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда.

Как избавиться. Не будем заставлять вас идти против природы и оформлять в суматохе возврат. Можно насладиться радостью от приобретения, а потом, как эмоции утихнут, отнести сокровище обратно в магазин. Удачной вам не-покупки!

Ложная память

Помните фразу «доверять можно только себе»? А теперь забудьте. Профессор Вашингтонского университета Элизабет Лорфу выяснила, что не все воспоминания достоверны. Она провела эксперимент, в котором участникам показали снимки ДТП. Затем фото убрали, испытуемых поделили на две группы и стали расспрашивать, что же они видели. Первая группа самостоятельно перечисляла поломки, а другой «помогали» наводящими вопросами. В результате респонденты второй группы в два раза приукрасили последствия аварий. Получается, можно влиять не только на наше будущее, но и на прошлое: например, если долго внушать человеку, что в детстве он любил наряжаться в костюм пингвина, в конце концов, он в это не только поверит, но и в красках расскажет подробности маскарада.

Как избавиться. К сожалению, полностью избежать влияния ушлых манипуляторов не получится. Но можно минимизировать их воздействие. Немецкие ученые выяснили, что ложные воспоминания чаще «липнут» к невыспавшимся людям. Так что, если перспектива изменить прошлое вас не привлекает, спите хотя бы восемь часов в сутки.

А эти нехитрые приемы помогут вам расшевелить извилины: