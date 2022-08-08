Почему мозг всегда желает большего, даже если это ведет к беде

Ученые факультета психологии Принстонского университета в Нью-Джерси (США) использовали компьютерные модели, чтобы понять, почему люди постоянно жаждут все больше и больше материальных вещей. По предварительным данным исследователей, человек стремится к большему вознаграждению, когда привыкает к более высокому уровню жизни и сравнивает себя с другими.

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По данным экспертов, на человеческое счастье влияет феномен, называемый относительным сравнением. Это означает, что человека часто беспокоит разница между тем, что у нас есть, и желаемым уровнем, которого он хотел бы достичь. Кроме того, ожидания индивидуума могут меняться со временем. Например, если он получил особенно приятный опыт, например, отправился в круиз, то впоследствии он будет оценивать свое счастье по ожиданиям повторения подобного опыта.

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Для эксперимента психологи воспользовались компьютерной имитацией человеческого «мозга». Виртуальных носителей этой имитации обучали новым действиям с помощью вознаграждения за желаемое поведение. Некоторым имитациям была дана простая награда, в то время как другие получали дополнительное поощрение, когда они основывали свои решения на предыдущих ожиданиях и на сравнении своих вознаграждений с другими. Исследователи обнаружили, что последняя группа была менее счастлива, но училась быстрее, чем первая, и превзошла их во всех тестах.

Ученые сделали вывод, что люди будут менее счастливы, если будут получать большее вознаграждение, сравнивая себя с другими. Компьютерные симуляции показывают, что если человек никогда не бывает удовлетворен, он постоянно стремится к лучшим результатам. Но при этом человек обесценивает то, что у него уже есть. В крайних случаях это может привести к депрессии и чрезмерному потреблению, отметили исследователи.