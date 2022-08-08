Психолог назвала признаки лжи в общении

«Чтобы распознать ложь в общении, необходимо обращать внимание не только на то, что говорит человек, но и на то, как он это делает. Сигналы о том, что информация сообщатся неправдиво, всегда будут исходить от тела, мимики и жестов», — объяснила специалист.