Психолог назвала признаки лжи в общении

Признаки лжи в общении «Мосленте» назвала клинический семейный психолог клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич.
«Чтобы распознать ложь в общении, необходимо обращать внимание не только на то, что говорит человек, но и на то, как он это делает. Сигналы о том, что информация сообщатся неправдиво, всегда будут исходить от тела, мимики и жестов», — объяснила специалист.
По ее словам, заведомо говоря неправду, человек часто отводит в сторону глаза и принимает закрытую позу: перекрещивает руки и ноги. Также стоит обратить внимание, насколько смысл сообщения соответствует эмоциональному контексту. Признаками лжи могут быть подчеркнутая холодность или, наоборот, излишняя эмоциональность.
Кроме того, темп речи может не соответствовать смыслу рассказа: человек может говорить либо замедленно, делая акценты на маловажных деталях, либо слишком быстро, как будто он хочет быстрее донести информацию и прекратить этот разговор, продолжила психолог.
«Но даже эти маркеры не всегда могут помочь распознать ложь. Иногда она очень хорошо замаскирована. Тогда надо прислушиваться к своим чувствам, которые возникают в ответ на рассказ говорящего. Например, может появиться какая-то настороженность или тревога. Это повод прислушаться к себе», — заключила в разгово