Психолог объяснила, как обрадовать будущего папу беременностью

Сообщать мужчине новость о беременности лучше всего в праздничной обстановке. Семейный психолог Татьяна Журавлева посоветовала обратиться к будущему папе от лица ребенка.
Мужчине стоит подарить какую-то детскую вещь или игрушку, также можно преподнести тест на беременность или снимок УЗИ. Для последнего лучше всего дождаться более позднего срока, когда малыш уже оформится, передает NEWS.ru.
«Вариантов подачи может быть много, подумайте какой из них больше всего вызовет эмоций у вашего мужчины. Слушайте себя и свои желания, ведь самое главное, что вы ждете малыша — это уже праздник»,
— отметила Журавлева.
Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина ранее дала советы для пар, которые планируют завести ребенка. За три-четыре месяца до попыток зачатия необходимо начать придерживаться здорового образа жизни.