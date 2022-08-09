Психолог назвал способ поставить на место нападающего оппонента

Способ поставить на место нападающего оппонента назвал в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов. Он объяснил, как реагировать на доводы типа «Если ты такой умный, то чего такой бедный?», «Как ты можешь судить об отношениях, если у тебя нет ни жены, ни детей», «Молод ещё, на такие темы рассуждать».

Фото: Мослента Мослента

«Апелляция к социальной неуспешности — один из демагогических манипулятивных приёмов из разряда псевдологики с элементами перехода на личности. Если оппонент не в состоянии опровергнуть ваши доводы по существу, то он нападает на ваш, по его мнению, недостаточный для компетентного суждения на эту тему, социальный или имущественный статус»,

— рассказал Долгов.

Если вы все-таки решили вступить в такую «дискуссию», то психолог советует попросить собеседника по пунктам назвать недостатки ваших аргументов, объяснить логично и доходчиво, как именно ваша аргументация мешает вам разбогатеть и наладить личную жизнь и заранее поблагодарить за это. При этом важно сохранять спокойствие, улыбаться и не поддаваться на провокации.

«Чем больше гадостей без конкретики вы услышите в свой адрес, а оппонент, вероятнее всего, пойдет на эскалацию, не имея возможности опровергнуть что-то по существу, тем большим дураком он будет выглядеть в глазах окружающих»,

— рассказал психолог.