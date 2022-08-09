Почему мы так не нравимся себе на снимках

Даже знаменитости часто не могут воспринимать себя на фотографиях и прибегают к ретуши.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Представить современную жизнь без фото невозможно: мы стараемся запечатлеть яркие моменты, праздники, встречи с близкими и просто дни, когда отлично выглядим. Смартфоны сделали снимки доступными, можно посмотреть, что получилось, и стереть неудачные кадры.

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Но даже это не изменило наше отношение к фото: большинству людей не нравятся их снимки. На них мы кажемся себе куда менее привлекательными, чем в реальной жизни. И для этого есть определенные причины, как психологические, так и связанные с особенностью фотографии.

Легкая дисморфофобия

Большинство людей не воспринимают свое лицо и тело таким, каким оно выглядит в реальности. Психологи называют этот феномен дисморфофобией: перед тем как взглянуть в зеркало, мы неосознанно меняем выражение лица, но снимки запечатляют нас бесстрастно.

Важно знать, что, по статистике, окружающим мы кажемся на фото даже симпатичнее, чем в жизни. Но если у человека присутствует непринятие своей внешности, то любое, даже самое замечательное изображение будет казаться отвратительным.

Стыд и зажатость

Несмотря на то что фотографии прочно вошли в нашу жизнь, направленный в вашу сторону объектив подсознательно воспринимается, как нечто агрессивное. Человек закрывается и напрягается, из-за этого меняется и поза, и выражение лица.

Идеальный отфотошопленный мир

Глядя на идеальный мир социальных сетей, действительно можно приуныть. Идеальные тела или яркие образы кого хочешь могут дезориентировать. Всегда есть люди, которые красивее, стройнее, успешнее. Тут важно не сравнивать себя с другими. А если уже такое происходит, попробовать прислушаться к себе, посочувствовать и уж точно не ругать. Важно помнить, что реальный и виртуальный мир порой не имеют ничего общего.

Чтобы принять и полюбить себя на фото, нужно признать особенности своей жизни и в реальности: длинноватый нос, полные щечки и веснушки — лишь изюминка и индивидуальность, а не недостаток. Когда вы научитесь не сравнивать себя с навязанными стандартами красоты, вы начнете проще воспринимать себя на снимках.

Оптика нас искажает

В зависимости от используемого объектива наша внешность сильно меняется, в определенном ракурсе нос кажется длиннее, подбородок шире, а глаза меньше. Не стоит воспринимать снимки, как подлинное изображение себя.