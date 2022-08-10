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26 минут назад

Психолог дала советы, как побороть застенчивость

Вечерняя Москваиещё 1

Психолог Юлия Таланцева рассказала, как справиться с застенчивостью.

Психолог дала советы, как побороть застенчивость
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, стеснительность сама не пройдет, от нее нужно избавляться. Это предполагает серьезную работу над собой.

Эксперт советует найти увлечение, которое предполагает групповые занятия. Это могут быть уроки танцев или йоги, литературные вечера или театральная студия, волонтерская деятельность или дискуссионный клуб. В этом случае человек будет общаться с людьми обоих полов.

Также стоит практиковать виртуальное общение. Многим проще начинать общаться в соцсетях.

"Это проще, чем реальная беседа, зато можно отработать определенные навыки: например, подыскивать темы для разговора, делать комплименты, вести диалог",

— отметила она в комментарии МИР 24.

Кроме того, необходимо выйти из зоны комфорта. Стоит делать шаги, которые поначалу будут вызывать чувство неловкости, но со временем помогут испытать удовольствие от общения с людьми. Например, можно подойти к незнакомцу и спросить дорогу, сделать комплимент девушке в лифте, улыбнуться молодому человеку в автобусе.

Психолог Ольга Саломатова перечислила главные ошибки родителей в воспитании ребенка, которые впоследствии могут привести к развитию у него зависимости от алкоголя.

Психология,
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