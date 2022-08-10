Психолог рассказал об истинных причинах лени

Лень обычно воспринимается как отрицательная черта, однако за низкой эффективностью человека может стоять конкретная причина. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.
«Лень обычно воспринимается как общественно порицаемая черта, она противостоит одной из главных ценностей - труду. Действительно, ничего не делая, крайне трудно добиться высоких результатов, сколотить состояние, завести новых друзей и даже можно растерять старых. Стереотипное восприятие часто объясняет это тем, что человек просто ничего не хочет. Однако такого не бывает - за любой проблемой с мотивацией всегда кроется конкретная причина либо совместное влияние нескольких факторов»,
- сказал Хакимов.
Основными источниками низкой эффективности психолог назвал общее истощение, сопротивление, личностный компонент и состояние организма.
«Стресс на сложной и нервной работе, тяжелые физические нагрузки, слишком глубокое участие в процессе, что характерно для помогающих профессий (врач, учитель, психолог). Действительно, показывать высокие достижения сложно, если банально энергии нет уже в начале дня, а под конец еле плетешься домой. А иногда бывает так, что нежелание что-то решать является знаком «чужеродности» того занятия, которому уделяется много внимания. Истинные интересы, потребности, цели подавляются, потенциал, который мог бы быть реализован в более подходящей деятельности, тратится впустую»,
- объяснил специалист.
Желая избежать неприятных эмоций, некоторые люди часто решают вообще ничего не делать, подчеркнул Хакимов.
В случае, когда состояние лени выходит за рамки условной нормы, психолог рекомендует в первую очередь разобраться в себе и найти причину этого состояния и проанализировать ее. А уже дальше налаживать режим дня и правильно организовывать свою деятельность.
«Лень не всегда представляет собой что-то негативное. Иногда это просто удобный момент для снятия напряжения, избавления от текущих тягот и способ восстановить силы. Если же в ней начинает преобладать нездоровый компонент, то это сигнал задуматься, тем ли делом человек занимается и что кроется за этим феноменом»,
- заключил специалист.
День лени отмечается 10 августа.