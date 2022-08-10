Психолог рассказал об истинных причинах лени

«Стресс на сложной и нервной работе, тяжелые физические нагрузки, слишком глубокое участие в процессе, что характерно для помогающих профессий (врач, учитель, психолог). Действительно, показывать высокие достижения сложно, если банально энергии нет уже в начале дня, а под конец еле плетешься домой. А иногда бывает так, что нежелание что-то решать является знаком «чужеродности» того занятия, которому уделяется много внимания. Истинные интересы, потребности, цели подавляются, потенциал, который мог бы быть реализован в более подходящей деятельности, тратится впустую»,