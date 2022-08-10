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30 минут назад

Психолог назвал способы справиться с привычкой есть сладкое

Мария Каткова

Илья Шабашин, психолог, назвал способы, которые помогут избавиться от привычки постоянно есть сладкое. Об этом сообщают "Известия".

Психолог назвал способы справиться с привычкой есть сладкое
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметил, что с помощью употребления сладкого люди пытаются справиться с дискомфортом, например, стрессом, обидой, одиночеством и усталостью.

Он посоветовал поработать с психологической стороной проблемы и понять, что именно вызывает негативные эмоции. По его мнению, без проработки первопричины невозможно избавиться от привычки есть сладкое.

После того, как человек найдет первопричину такого состояния, он сможет заменить вредную привычку на что-то более полезное. Однако нужно найти что-то, у чего будет такая же функция, как и у вредной привычки.

Ранее сообщалось, что врач назвала фрукт для борьбы с ожирением и продления молодости.

Психология,
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