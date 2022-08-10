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1 час назад

Психотерапевт объяснил, почему людей сложно приучить к порядку в общественных местах

РИА "ФедералПресс"

Психотерапевт Георгий Амусин рассказал «ФедералПресс», что России людей достаточно трудно приучить к порядку, поскольку они не могут донести свой мусор до урны.

Почему людей сложно приучить к порядку в общественных местах
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Есть люди, которые маниакально следят за порядком и проявляют агрессию к тем, кто нарушает его. А есть те, у кого дома порядок и чистота, но они не ругаются на тех, кто нарушает проявление порядка. Смотря на улицы наших российских городов, хотелось бы, что бы было больше людей с маниакальным отношением к порядку»,

– отметил эксперт.

По его словам, людей приучают к порядку с помощью стыда. Но еще сильнее ощущение ответственности. К примеру, человек может намусорить, так как никто этого не видит. Но если чувствует свою ответственность, то этого делать не будет.

В России с ответственностью пока есть проблема – она связана с некой психологической незрелостью. В Европе же более жесткие меры наказания за бардак, это частично людей ограничивает. Хотя, признался Георгий Амусин, горничная отеля однажды рассказала ему, что не русские самые неаккуратные гости. Вот после отдыха американцев «хоть ремонт капитальный делай».

Ранее сообщалось, что тюменцы недовольны кучами мусора, которые отдыхающие бросают на берегах озер.

Психология,
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