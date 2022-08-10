Почему людей сложно приучить к порядку в общественных местах

«Есть люди, которые маниакально следят за порядком и проявляют агрессию к тем, кто нарушает его. А есть те, у кого дома порядок и чистота, но они не ругаются на тех, кто нарушает проявление порядка. Смотря на улицы наших российских городов, хотелось бы, что бы было больше людей с маниакальным отношением к порядку»,