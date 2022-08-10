Звезды не виноваты: от чего зависит ваша личность

Стремление узнать себя часто приводит нас в неожиданные места. Кто-то оказывается в кабинете у терапевта, кто-то — на консультации у астролога, а кто-то проходит многочисленные личностные тесты, чтобы выяснить, что же он за человек. Однако в этом вопросе все не так просто. Рассказываем, почему в том, какой вы человек, не виноват дизайн человека или знак зодиака.

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Что не так с личностными тестами?

Получить характеристики своей личности бесплатно и без регистрации можно различными способами: пройти тест по соционике, сделать натальную карту, на худой конец можно поспрашивать друзей и родственников. Проблема в том, что таким способом вы можете получить что-то вроде «снимка» своей личности — свои зафиксированные черты в данный момент времени, но этого будет недостаточно.

Дело в том, что многие тесты и концепции предполагают, что личность — это нечто статичное, что дается вам с рождения, как коэффициент жизненной силы, а с течением времени вы можете раскрыть свои способности, но не изменить их. То есть, если в вас заложена доброта или художественные способности, вы должны развивать их, но ни в коем случае не лезть на чужую делянку и не пытаться найти в себе способность к вокалу или умение садиться на шпагат. Если вы раскроете то, что в вас заложено изначально, будет вам счастье и гармония с собой, но если вы не будете развиваться по пути предназначения, вас ждет а-та-та от кармы.

С этой позицией согласны далеко не все. На стороне альтернативного взгляда — психологи и их многолетние исследования.

«Статична ли личность — нет и еще раз нет. Есть ли то, что можно раскрыть, — да. Есть ли какое-то истинное „я“ — тут ответить сложнее. Существует две традиции: структуралистская (популярна на Западе с середины XX века), гласящая, что, в принципе, истинное „я“ („самость“) есть, и постструктуралистская, которая предпочитает не говорить об истинности и постоянных внутренних характеристиках личности, она опирается скорее на интенциональные ее состояния, например ценности.

Если отвечать в рамках первой традиции: да, существуют вещи и занятия, которые больше отвечают нашей личности, но есть и то, что не подходит. Это не обязательно что-то определенное и врожденное, это может быть занятие общей направленности, например опирающееся на особенности нервной системы или типа мышления. Тому же холерику может быть сложно заниматься рутинной, кропотливой работой, но это все еще не значит, что такая работа ему полностью недоступна или не будет приносить удовольствия», — комментирует Мария Галушкина, консультирующий психолог.

Однако, уточняет Мария, личность не является статичной переменной, и это норма. Личность — это динамичная система, состоящая из знаний, убеждений и ценностей, ей свойственно развитие, изменение и адаптация. Выдающийся психолог Карл Роджерс говорил, что стремление к развитию заложено в человеке по умолчанию, мы всегда стремимся развиваться, если нам не мешают. Развитие не может быть статично. К тому же сами люди — открытые системы в постоянно меняющемся мире, с которым нам как минимум приходится взаимодействовать. Если мы не будем изменяться в соответствии с требованиями мира или не будем изменять мир, мы умрем.

Идея, что личность — это определенный (и ограниченный) набор навыков и характеристик, порой дает верящим в это людям приятную успокаивающую убежденность, что они развиваются по правильному пути, но это лишь частный случай. В общей же картине такая вера накладывает ряд ограничений, которые могут усложнить жизнь человека. Об этом говорит американский психолог Бенджамин Харди в своей книге «Гибкая личность»:

Отказ от собственных целей

«Ну какой из тебя художник, если ты прирожденный математик/врач/Козерог» — убежденность, что креативность доступна только избранным и для этого нужно родиться с кистью или бубном в руке, может остановить человека на пути собственной реализации. Эту веру могут подпитывать и внутренние сомнения, и аргументы окружающих, которые считают авторитетным свой взгляд со стороны или регулярное чтение гороскопов.

Ригидность мышления

«Я это не пойму, для этого нужно быть технарем, а я гуманитарий» — еще одна отговорка, которая помогает оградить мозг от лишних энергозатрат, но ограничивает кругозор и возможности как для обучения, так и для построения карьеры.

Сложности коммуникации

«Я, возможно, был не прав, но что ты хочешь — просто я Скорпион» — подобные объяснения редко заканчиваются мирно и с сохранением дружеских отношений. Постоянное апеллирование к своему типу личности и неготовность учитывать интересы собеседника или признавать свою неправоту могут вылиться в конфликты, которые никто не готов (и не пытается) закончить.

От чего зависит развитие личности?

Со временем личность формируется и видоизменяется. Наверняка вы замечали за собой, что черты, которые в вас присутствовали десять лет назад, по прошествии лет усилились или, наоборот, ослабли. Может, в подростковые годы вы были тем еще бунтарем, скакали по заборам и пугали бабушек, а теперь переходите дорогу только в положенных местах и только на зеленый свет. И все же у вас нет ощущения, что раньше это были «настоящие вы», а теперь — нет.

Похожую позицию подтверждает проведенное в 1950-х годах исследование с участием шотландских подростков. Им необходимо было с помощью опросников оценить себя, свою усидчивость, активность, дружелюбие, осознанность, желание учиться. Через 60 лет участники опроса, которым на тот момент исполнилось по 77 лет, прошли тест еще раз, оценивая те же характеристики. Ученые сравнили результаты тестов и заметили, что финальные показатели почти не совпадают с изначальными. Но что влияет на такие изменения? Взгляд на себя или развитие тех или иных качеств?

«Мы не рождаемся одинаковыми. Причины этого — тема очень обширная и требующая особых исследований, так что давайте просто примем как факт, что мы изначально разные. В каждом из нас заложен огромный потенциал, вряд ли это формулируется как предназначение „стать хирургом“, но оно вполне может воплотиться в жизни, если у вас присутствует способность долго концентрироваться и хорошая координация, подкрепленная тем, что вы выросли в семье врачей или были окружены поддерживающими людьми. Самые большие сложности начинаются после рождения ребенка, в процессе его воспитания. Клод Штайнер, выдающийся транзактный аналитик, в своей книге „Жизненные сценарии“ пишет, что в первые несколько лет своей жизни ребенок теряет около 80% своего потенциала. Похожую идею раскрывает и Алис Миллер в книге „Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я“. Как именно это происходит? Наши родители — люди со своими взглядами, интересами, мотивами и, увы, с небезграничными силами. Они могут (иногда сами того не подозревая, а иногда и намеренно) подкреплять одно поведение ребенка и не поддерживать другое. Это не всегда делается словами: дети очень чувствительны к выражениям лица мамы, они могут считывать отношение даже по тому, как мама с ним общается, гладит, обнимает. И так как для ребенка любовь и одобрение родителя жизненно необходимы, он начинает подстраиваться под родителей, становясь удобным ребенком. Способы подстройки могут быть разные: кто-то становится очень тихим, а кто-то стремится активно радовать родителей — в зависимости от требований, выдвигаемых ребенку.

По мере взросления ребенок начинает чем-то интересоваться, и вот здесь могут вступать в действие взгляды родителей на то, чем он должен заниматься, семейные мифы, идеи общества о соответствующих гендеру/возрасту увлечениях. Часто родители, не присматриваясь и не прислушиваясь к своим детям, отдают их в не особо подходящие профильные классы, кружки допобразования и т. д. Есть вероятность, что эта история ребенком забудется, он в какой-то момент примет взгляды родителя как свои и будет им следовать, пока не придет время поступать в университет. И тут окажется, что вроде бы и не хочется на эту специальность, либо уже выпустившийся студент не захочет работать по профессии», — объясняет Мария.

Такой момент отчуждения собственных интересов — это адаптивный процесс, созданный эволюцией для обеспечения выживания. Он позволяет сохранять свое место в группе или в семье. Однако ни влияния авторитетного взрослого, ни строгого «нельзя», подкрепленного ударом по столу, не будет достаточно, чтобы полностью заглушить интересы человека. Сформированные под внешним влиянием ценности и интересы все еще будут оставаться, возможно, несколько видоизмененными и направленными в другое (близкое) русло. А можно отправиться на поиски своего «истинного я» и начать открывать заново собственные ценности и желания.

Как найти себя без эзотерики?

Один из ключевых подходов в таком поиске себя — это определение постороннего влияния на развитие собственной личности. В целом на личность влияет практически все, что происходит вокруг вас: от стиля воспитания внутри семьи до ваших отношений с работой. Но влияние это будет разным, и в каждом случае оно будет по-особенному соотноситься с вашими ценностями и убеждениями, поэтому важно научиться определять не только факт воздействия, но и его характер. В каком случае внешние обстоятельства усилили вас, а в каком — способствовали «отчуждению».

«И тут мы переходим к понятию полиисторичности нашей жизни. Нарративные практики считают, что человек мыслит о себе историями, рассказывая, пересказывая, дополняя их. И всегда есть несколько основных, доминирующих историй, а есть более незаметные, подчиненные. Если вам родители с детства говорили, что вы лентяй, потом вас ругал учитель за то, что вы не сделали доклад, а потом начальник на работе регулярно высказывает вам, что вы подготовили недостаточно подробный отчет, ведь можно было бы лучше, то вашей доминирующей историей о себе будет „Я ленивый человек, я не умею ничего делать хорошо“. Подчиненной и незаметной историей может стать то, что вы в свое свободное время волонтерите и помогаете пожилым людям вашего района. Эта история и те ценности, которые стоят за этой историей, просто не видны за фигурами родителей — учителя — начальника. Но если вы понимаете, что в помощи другим людям вы раскрываетесь, понимаете значимость этой деятельности и свою значимость, то вот оно — „ваше“. И чтобы больше признать, что это ваше, что вы не просто „ленивый“, можно попросить бабушек и дедушек, которым вы помогли, стать значимыми свидетелями именно этой истории, тогда она станет более заметной и значимой», — объясняет Мария.

Вот несколько практик, которые помогут познакомиться с собой:

Соберите свои значимые истории

Опишите их или соберите иллюстрации, которые ассоциируются с моментами и событиями, которые для вас важны. Постарайтесь вспомнить эпизоды, когда вы ощущали себя «на своем месте». Проанализируйте, что их объединяло. Может, вы действовали непривычным образом или вам удалось использовать навыки, которые многие считали бесполезными? Подумайте, как вы можете внести эти черты в свою нынешнюю жизнь.

Найдите мешающие установки

Вспомните, в каких обстоятельствах вы запрещали себе делать что-то, что вам хотелось. Может, вы отказались от занятий творчеством, потому что руки не из того места, или от спорта, потому что ноги растут оттуда же. Вспомните, как часто это было ваше осознанное решение, а не подсказанное извне и навеянное критикой. Если в вас все еще есть желание попробовать что-то, в чем вам предсказывали провал, дайте себе второй шанс.

Представьте улучшенную версию себя

Вам кажется, что вы не сможете стать хорошим переговорщиком просто потому, что вы Овен? На самом деле даже такие черты личности, как упрямство или несговорчивость, могут быть адаптированы или направлены на выбранные вами цели. Чтобы понять, как это сделать, выпишите свои цели (профессиональные или связанные с отношениями, образом жизни) и представьте, какой человек мог бы справиться и воплотить их в жизнь. Возможно, для осуществления некоторых целей нужно научиться вести экологичную коммуникацию или развить в себе усидчивость. Попробуйте двигаться в эту сторону маленькими шагами.